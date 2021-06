Aranyélet Kolozsváron: drága italokat és márkás ruhákat vásárolgat a BT Aréna

Nyilvánosságra került néhány dokumentum a kolozsvári BT Arenát adminisztráló vállalat beszerzéseiről, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy vajon megfontoltan költik-e a közpénzt. Vannak ugyanis a listán például drága italok, golfütők, márkás ruhák, vagy a társaság elnökének, a PNL-sIonuț Rusunak a húsvét előtti repülőútja is.



A furcsaság, hogy a társaság honlapján a közbeszerzéseket összesítő helyen nem szerepelnek ezek a tételek. A Sala Polivalentă RT., amely a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó társaságnak csak tavaly 52 000 lejnyi veszteséget jelentett. Az igazgató a PNL tagja.A G4Media információi szerint 2021 áprilisában a társaság 36 üveg Bosco di Gica Valdobbiadene proseccót, 12 üveg Maletine bort, két-két üveg Ferrari Maximum Blanc de Blancs és Ferrari Maximum Rose Magnum pezsgőt, valamint két üveg Don Julio Reposado tequilát vásároltak, ez utóbbi ára a legdrágább: egy üveg 239,72 lejbe (+ ÁFA) került. A szállítócégnek összesen 4738,74 lejt fizettek italra.A társaság kommunikációs osztálya az újságíróknak azt írta, hogy a költségvetésben van egy külön rész protokollköltségre, és ebből szokták fedezni az BT Arénában történő eseményekre a szükséges beszerzéseket. Másrészt viszont a G4Media azt írja, belső források megerősítik, hogy személyes fogyasztásra rendelték a fentieket.Másik kérdés, hogy vajon miért kell egy sportcsarnok Hugo Boss és Ralph Lauren ruhákat és cipőket vásároljon, merthogy ezt tették 10 000 lej értékben.A társaság azt állítja, a márkás ruhák a dolgozók felszerélését jelentik, és kinek-kinek funkciója szerint vásároltak. Gyanús a dologban, hogy ezeket nem egyszerre, hanem külön-külön vásárolták, mintha valakinek épp megtetszett volna valami.Az is kérdés, minek kell egy Aréna dolgozóinak golfütő, mert hát vásároltak azt is 3484,99 lej értékben. Források azt állítják, ez a tétel meg sem jelent sehol, és nem máshoz került, minthoz, aki a vásárlás idejekor éppen az igazgató barátnője volt.A belső források azt is mondják, a társaság bankkártyáját az igazgató állandóan magánál tartja, néha pedig ebből fedez "apró költségeket". Furcsa az is, hogy az igazgatónak épp születésnapja előtt közvetlenül kellett Bukarestbe utaznia "üzleti tárgyalásra". Rusunak egyébként 9000 lejes fizetése van. Bár az aréna nyereséges volt a pandémia előtt, tavaly veszteségesen zárt, közben a 16 alkalmazott közül többnek fizetését levágták, volt akit el is bocsátottak.