Pénteken lesz először ingyenes a tömegközlekedés Kolozsváron

Június 18-tól kezdődően minden pénteken ingyenes Kolozsváron a tömegközlekedés. A járműveket bárki korlátlanul használhatja, az utazáshoz semmiféle jegyet vagy igazolást nem kell kiváltani vagy felmutatni.



A Kolozsvári Tömegközlekedési Vállalat idén, május 26-án átiratban vállalta, hogy hivatalosan csatlakozikkörnyezetvédelmi miniszter által kezdeményezett Zöld Péntek projekthez, amelynek lényege a környezetbarát, autómentes közlekedés meghonosítása. „Itt, Kolozsváron is üdvözöltük az RMDSZ miniszterének kezdeményezését. A péntekenkénti ingyenes tömegközlekedés lehetővé tételével várhatóan városszerte csökken a forgalom, ami a zaj- és a légszennyezés csökkenését is eredményezi” – mondtaalpolgármester.Az intézkedést már korábban elfogadta a testület, de addig nem vezették be a gyakorlatba, míg a városban az oltottsági arány nem éri el az 50 százalékot. Ezt a célt múlt hét sikerült teljesíteni.