Várhatóan jövő szerdán választják meg a nép új ügyvédjét

Jóváhagyta a parlament két házának összevont házbizottsága az új ombudsman kinevezési eljárásának menetrendjét. Várhatóan jövő szerdán szavaz a plénum az ügyben.



A házbizottság által megszabott menetrend értelmében a parlamenti frakciók június 22-éig, keddig nyújthatják be jelöléseiket, és a jogi bizottságoknak szerda délig kell véleményezniük ezeket. Amint elkészül a szakbizottsági jelentés, szerda délben ismét összeül a két házbizottság, hogy összehívja a plénumot, amely vélhetően még szerdán szavazni fog az új Nép Ügyvédje kinevezéséről - ismertette a programot Ludovic Orban alsóházi elnök.Orban leszögezte, a három koalíciós párt egy jelöltet fog nevesíteni. Azt is elismerte, hogy Fábián Gyula, az RMDSZ jelöltjének neve is az asztalon van