Petíciót nyújtott be és tüntettet is a Declic, hogy csináljon már valamit az egészségügyi minisztérium a kórházi fertőzések ellen

Csaknem 20 ezer aláírást tartalmazó petíciót adtak át csütörtökön a Declic közösség tagjai Ioana Mihăilă egészségügyi miniszternek a kórházon belüli fertőzések napi szintű jelentését lehetővé tevő mechanizmus bevezetését követelve.



A petíció kezdeményezői egy tiltakozást is szerveztek az egészségügyi minisztérium épülete előtt. Két, gólyalábon álló, baktérium-mintás fehér orvosi köpenyt viselő személy "Meddig húzzátok még az időt a nozokomiális fertőzésekkel?" feliratú molinót tartott a magasba.A Declic egyik képviselője,rámutatott, bár jelenleg a kórházon belüli fertőzések jelentik a legnagyobb veszélyt a beutalt betegek biztonságára, a hatóságok továbbra is odázzák a probléma megoldását. Hozzátette, jelenleg nem létezik valós nyilvántartás a nozokomiális fertőzésekről, a kórházak 40 százaléka egyáltalán nem jelenti ezeket.Az egészségügyi miniszternek címzett petícióban rámutatnak, a szaktárcának meg kell teremtenie a keretet az ilyen fertőzések rendszeres jelentésére, ahogyan az a koronavírusos megbetegedések esetében is történik.Karetsou szerint ugyanezt a petíciót online is benyújtották hat hónappal ezelőtt, de nem kaptak választ rá. Most az egészségügyi miniszter fogadta őket, és ismertette velük a témával kapcsolatos tervezett intézkedéseket, amelyek közül az első egy, a nozokomiális fertőzések problémájával foglalkozó országos bizottság létrehozása lesz.Erről a szaktárca is beszámolt egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben. E szerint már elkészült a bizottság megalakításáról rendelkező határozattervezet, amely szerint a testület feladata lesz kidolgozni a nozokomiális fertőzések megelőzésére vonatkozó stratégiát.