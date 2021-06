Egy hét múlva már magyar lehet a Nép Ügyvédje

Politikai forrásunk szerint már döntöttek a kormánykoalíció tagjai arról, hogy kit fognak kinevezni ombudsmannak. Ezek alapján pedig Fábián Gyulát, az RMDSZ jelöltjét fogja támogatni a PNL és az USR-PLUS is, azaz egy héten belül magyar lehet a Nép Ügyvédje Romániában.



Más forrásunk azonban ennél óvatosabban fogalmazott, szerinte még nem borítékolható a kinevezés, mert a kormánytagok egyelőre saját jelöltjeiket részesítik előnyben. Hivatalos álláspont szerint pedig, amelyetRMDSZ szóvivő közvetített, egyelőre nincs változás a nép ügyvédjének kinevezése ügyében.

Mit mond erről a szóban forgó személy?

Fábián Gyula a Transindex kérdésére egyelőre sem cáfolni, sem pedig megerősíteni nem szerette volna

, hogy őt támogatja a kormánykoalíció nép ügyvédjeként, mert bár a transzparencia híve és nyitott a sajtó irányába, úgy vélte: „politikai ízt” kölcsönözne, ha erről szerdáig nyilatkozna. Szerinte azt a látszatot keltené ezzel, hogy jártas a koalíció ügyeiben.Hozzátette viszont, hogy egy esetleges felkérésnek továbbra is eleget tenne, a kormánykoalíció feltételeit pedig teljesíti.

Kettőn áll a vásár

A hivatalos álláspont szerint tehát még nem világos, hogy a koalíciós partnerek melyiket fogadják el a javaslatok közül. Azt azonban már a Fábián Gyulával készült interjúnk során több az RMDSZ-beli forrásunk is megerősítette, hogy közel a megegyezés a PNL-vel, és könnyen elképzelhető, hogy Románia történelmében először magyar fogja betölteni a tisztséget.Ezt erősítheti az is, hogy a pártelnökök által megfogalmazott elvárás a Nép Ügyvédjéhez, hogy az független-szakember legyen.Amíg az USR-PLUS eddig nem jelentette be jelöltjét, a PNLszemélyében már megtette: a Bukaresti Egyetem jogi professzora, civil jogból doktorált, tanított, kutatott, volt államtitkár is, számos tudományos díj birtokosa.Az RMDSZ jelöltje viszont nem a pártból jön, hanem több évtizedes ügyészi tapasztalattal bír. Viszont szintén egyetemi tanár, ajogi karán, és a Sapientián is előad.

Mikor hirdetnek hivatalosan is végeredményt?

Várhatóan jövő szerdán szavaz a plénum a nép ügyvének kinevezéséről, miután a parlament két házának összevont házbizottsága jóváhagyta az új ombudsman kinevezési eljárásának menetrendjét.A házbizottság által megszabott menetrend értelmében a parlamenti frakciók június 22-éig, keddig nyújthatják be jelöléseiket, és a jogi bizottságoknak szerda délig kell véleményezniük ezeket. Amint elkészül a szakbizottsági jelentés, szerda délben ismét összeül a két házbizottság, hogy összehívja a plénumot, amely vélhetően még szerdán szavazni fog az új Nép Ügyvédje kinevezéséről.A korábbi ombudsmant,szerdán váltották le, erről bővebben ITT írtunk.