Megnyugodhatunk: lesznek kórházak, lesz megfelelő egészségügyi ellátás, ígéri a miniszter

Az egészségügyi tárca létrehozza az egészségügyi infrastruktúrába való beruházásokért felelős országos ügynökséget, amely olyan, a minisztérium fennhatósága alá tartozó kórházakra fog összpontosítani, amelyek regionális fontossággal bírnak - jelentette ki csütörtökön Ioana Mihăilă szakminiszter.



Az országos helyreállítási terv (PNRR) egészségüggyel foglalkozó fejezete három nagy reformcsomagot sorakoztat fel. Az első a közpénzek kezelésének reformja az egészségbiztosítási rendszerben, illetve az egészségügyi szolgáltatások rendszerének reformja a járóbeteg- és alapellátási szolgáltatások, pontosabban a háziorvosi ellátás hangsúlyosabbá tétele révén. A második az egészségügyi tárca adminisztratív képességének a növelése a rendszer infrastruktúra-beruházásainak hatékony menedzselése érdekében, és emiatt hozzák létre az egészségügyi infrastruktúrába való beruházásokért felelős országos ügynökséget, amelynek egyik feladata lesz új kórházakat építeni - jelentette ki sajtótájékoztatón a miniszter.Megemlítette, hogy a helyi közigazgatási hatóságok fennhatósága alá tartozó kórházak is kérhetnek majd műszaki segítséget az ügynökségtől saját beruházási projektjeik megvalósításához.Mihăilă szerint a harmadik nagy reformcsomag az egészségügyi menedzsment és a humánerőforrás-menedzsment reformjára vonatkozik.A PNRR keretében ugyanakkor jelentős beruházásokra kerül sor egyrészt az egészségügyi alapellátás - háziorvosi és járóbeteg-rendelők - terén, másrészt a kórházi ellátás terén: amellett, hogy új kórházakat építenek, a régieket is megfelelő módon felszerelik, hogy a kórházon belüli fertőzések kockázatát csökkentsék, emellett beruházások várhatók az újszülött osztályok intenzív ellátást biztosító részlegein is, magyarázta a miniszter.