Sok az erőszak, kevés a tanácsadó. Diákok százezrei válnak áldozattá az iskolákban

Az Oktatásügyi Minisztérium azt szeretné, ha a romániai iskolai rendszerben több lenne a pszichopedagógus és minden iskolában létrejönnének a diákok zaklatását felszámolására csoportok.



Jelen pillanatban minden iskolai tanácsadóra 1200 diák jut, ez körülbelül háromszorosa annak a diákszámnak, amellyel hatékonyan lehet dolgozni.Vannak iskolák, ahol rendszeresek a tanácsadások, és a szakértők szerint minden iskolának szükség lenne erre.Tavaly lépett életbe egy törvény, amely a pszichológiai erőszak elleni fellépés jegyében minden iskolában elvárja, hogy egy bullying elleni csoport jöjjön létre, amelyben részt vesz az iskola tanácsadója, tanárok, szülői- és diákképviselők. Csakhogy a törvény alkalmazása akadályokba ütközik.Országosan mindössze 2500 iskolai tanácsadó dolgozik, tehát 1200 diákra kellene vigyázniuk. Csakhogy ideálisan ez a szám 500 alatt kellene maradjon, és a tanácsadónak az lenne a dolga, hogy a teljes oktatási idő alatt az iskolában legyen.A legutóbbi, Mentsétek Meg a Gyerekeket szervezet felmérése azt mutatja, hogy Romániában 220 000 iskolást rendszeresen bántalmaznak, 300 diák van kitéve egy év alatt nyilvános megalázásnak, és majdnem 400 000 van kitéve rendszeres tettlegesség fenyegetésének.A számok az mutatják, hogy az Unióban Románia harmadik helyen áll a diákokkal szembeni pszichológiai erőszak számaiban is. (via TVR Címoldali fotó: Tiomax80 via Flickr Commons