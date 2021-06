Sorin Cîmpeanu: egyetértek a szexuális oktatás bevezetésével; a szülőket is fel kellene világosítani róla

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a Digi24-nek arról beszélt, hogy teljes mértékben egyetért a szexuális oktatás bevezetésével az iskolákban, és hogy neki nincs gondja a „szexuális” kifejezéssel kapcsolatban, de tisztában van azzal, hogy sok szülő van, akik a kifejezésből teljesen másra is gondolhatnak, mint amiről ezek az órák szólnának.



Talán egyértelműbb nevet kellene adni ennek diszciplínának, hogy azok a szülők se érthessék félre, akik az óra tartalmát túlgondolják, de személy szerint nincs problémám az elnevezéssel, és úgy gondolom, hogy az iskolákban szexuális oktatásra szükség van – válaszolta Cîmpeanu az újságírónak, aki azt kérdezte tőle, helyénvalónak tartja-e, hogy a tantárgya szexuális oktatásnak nevezzék.Az oktatásügyi miniszter hangsúlyozta, hogy már van egy törvény, amelyet az iskolákban a szexuális nevelés nevének szabályozására és bevezetésére vonatkozólag fogalmaztak meg és hirdettek ki, valamint hogy a XI. osztály számára az „egészségügyi oktatást” már most is széles körű útmutatást nyújt a diákok számára. Azonban rámutatott: az egészségügyi oktatás opcionális óra, így a hallgatóknak csak 6 százaléka részesült megfelelő tájékoztatásban. Ahhoz viszont, hogy a diákok informálva legyenek a diákoknak az alap tantárgyát kell képeznie ennek az órának. A szexuális oktatást pedig fokozatosan kell megtanítani a tanulók számára: kisebb osztályoktól a középiskolások felé haladva - mondta Cîmpeanu.Azok a szülők, akiknek fenntartásuk van ezzel kapcsolatban, kérhetik a diák felmentését az órai tevékenység alól, viszont attól függetlenül, hogy jelenleg nyitottak erre vagy sem, úgy gondolom, hogy a diákokat a kezdetektől be kell vonni ebbe a diszciplínába - tette hozzá a miniszter. Megjegyezve azt is, hogy sok szülő nem érti, mit fognak tanítani szexuális oktatás cím alatt, ezért a bevezetésével párhuzamosan a szülőket is fel kellene világosítani. Mert a szülőknek figyelembe kell venniük a jelenlegi helyzetet, hisz a fiatalok teljes mértékben hozzáférnek „nem megfelelő információkhoz”, ilyen körülmények között a speciális útmutatás elengedhetetlen lenne.Mint mondta, a gyermekek alacsony szintű tájékozottsága hozzájárul ahhoz, hogy egyesekből 12, 13, 14 évesen anyák legyenek, akik újszülött gyermekeikről adott esetben lemondanak. Ilyenkor a babák nevelőszülőkhöz kerülnek, ez a helyzet pedig új és újabb problémákat szül. A szülőknek viszont nincs elég készségük, hogy szexuális tájékoztatót tartsanak.Az órákat úgy vélte, hozzáértő személynek kell tartania, ide sorolta például a biológia tanárokat, de az orvosokat is. Hosszú távon pedig szerinte egyetemen kellene erre a célra kiképezni személyeket.