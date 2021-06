Négy hónapja nem volt ilyen alacsony az első adaggal beoltottak száma

Mindössze 8284 személy kapta meg az első adag oltás az elmúlt 24 órán belül, ami az elmúlt négy hónap legalacsonyabb száma – hívta fel a figyelmet a G4media.



Forrás: g4media.ro

Az elmúlt 24 órában 8284 személynek az első, 17.195-nek a második dózist adták be. A jelzett időszakban 20.194-en kapták meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltást, 3224-en a Johnson&Johnson, 1189-en a Moderna, 872-en az AstraZeneca vakcináját. Ezzel 8 716 424-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 4 627 395 személyt oltottak be, közülük 288.812-en az első adagot, 4.338.583-an a második dózist is megkapták – írja az Agerpres.

A lap szerint február 14. óta nem volt olyan kevés ember, akit az első adaggal oltottak be. Ehhez pedig érdemes hozzátenni, hogy március 15-én kezdődött el a teljes lakosság beoltása. Az oltási kapacitást, azaz a vakcina lehetőségét, azóta bőven a napi 100 ezer személy fölé emelték.A negatív eredmény így viszont jelzésértékű, Románia fennmaradó beoltatlan lakossága egyre kevésbé motivált arra, hogy megkapja az első adag vakcinát. Az elmúlt időszak eredménye pedig azt is előrevetíti, hogy bár a legalább egy adaggal oltott személyek száma elérte a 4 627 395-öt, az eredetileg június 1-jére kitűzött első adaggal beoltott 5 millió ember küszöbértékét még július 1-jén sem biztos, hogy elérik a jelenlegi ütemben.A kormány azon terve, hogy szeptemberig mintegy 10 millió állampolgárt beoltsanak, egyelőrekolozsvári polgármester metróépítésének ötletével vetekszik. És be kell látnunk, hiába viccelődnek sokan Boc álmával, lehetséges, hogy a kolozsváriak földalatti utazására nagyobb az esély.Mivel azonban a vakcinák mennyisége és szabatossági ideje nem ilyen tempóra volt szánva, a Moldovai Köztársaság után Románia bejelentette, hogy oltóanyagot Ukrajnának és Szerbiának is adományoz oltóanyagot. Ugyanakkor a hatóságok sürgősségi rendeletet fogadtak el a vakcinaadagok értékesítéséről is, és kérték a beszállítót, hogy csak 2,6 millió adag oltást küldjenek júniusban (a tervezetnél 4,5 millióval kevesebbet).