Járványadatok: Románia összes megyéje zöld zóna, 52 újabb esetet regisztráltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 53 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 19 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az elmúlt 24 órában 12.173 PCR-RT tesztet végeztek el (3034-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 9139-et pedig kérésre), és 7378 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új esetekkel 1.080.256-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma. 1.045.122 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 8.220.005 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 1.355.528 antigén gyorstesztet végeztek el.Jelenleg 781 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, és 161 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Az elmúlt 24 órában 18, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, viszont a GCS szerint a 18 személy közül 16 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Az újabb, és a csak most jelzett korábbiakkal 32.326-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld zónásnak minősül járványügyi szempontból - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Minden megyében 1 ezrelék alatti a fertőzöttségi arány, Fehér megyében a legnagyobb a lakosságarányos esetszám, 0,17.