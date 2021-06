Cîţu: ha árvíz van, a prefektusok menjenek ki terepre, és jelezzék ha segítség kell!

Florin Cîţu miniszterelnök azt kérte vasárnap a prefektusoktól, hogy személyesen menjenek ki az árvíz érintette térségekbe, illetve hogy azonnal jelezzék, ha többleterőforrásokra van szükségük.



A prefektusokkal tartott videokonferencián a kormányfő rámutatott, példás mozgósításra van szükség mindenütt a polgárok védelmének biztosítása érdekében, és azonnal jelezni kell, ha valahol segítségre szorulnak. Vrancea megyében például szombaton Kovászna és Bákó megyei hegyimentők segítettek a helyi katonai tűzoltóknak az áradás miatt egy erdős területen elszigetelődött 12 munkás kimentésében – mondta."Csak kérni kell az erőforrásokat. (...) Ki kell menni terepre ott, ahol szükség van (...), mert így lehet hamar pontos képet kapni a helyzetről" – fogalmazott.A miniszterelnök szerint 26 megye 77 településén okoztak károkat az áradások, két személy életét vesztette. Azt a férfit, akit pénteken sodort el az ár, még mindig keresik – tette hozzá.A kormányfő ugyanakkor felszólította a prefektusokat, hogy azokban a megyékben, amelyekre narancssárga vagy piros árvízriasztást adnak ki, vegyék fel a kapcsolatot az ezekre a napokra időzített események szervezőivel, mondják el nekik, milyen kockázatokkal járhat az esemény a rossz idő miatt, és hangsúlyozzák, hogy a rendezvényt el lehet halasztani, át lehet ütemezni.Hasonló üzenetet fogalmazott meg a videokonferencián részt vevőbelügyminiszter is, aki szerint az állampolgárok figyelmét is fel kell hívni arra, hogy vegyék komolyan a szakemberek által kiadott figyelmeztetéseket.belügyminisztériumi államtitkár azzal egészítette ki a kormányfő prefektusokhoz intézett felhívását, hogy a sárga árvízriasztás alatt álló településeken is beszéljenek a rendezvényszervezőkkel az erre a periódusra időzített események jelentette kockázatokról.