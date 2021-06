Agent Green: petíciót indítottunk Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter leváltásáért

Szintet lép a konfliktus a környezetvédelmi miniszter és a zöld civil szervezetek között a medvék kérdése miatti éles nézeteltérések miatt. "Az egyes felelőtlen civilek által hangoztatott varázsmegoldások nem mindig védenek" - nyilatkozta Tánczos Barna a Digi24-nek. Az Agent Green bejelentette az RFI-nek, hogy petíciót indított a miniszter lemondatásáért.



Tánczos Barna arról is nyilatkozott, hogy a kormánya jogszabályok módosítására készül annak érdekében, hogy a medve lakott területen való megjelenése esetén a beavatkozás az értesítéstől számított 24 órán belül megtörténhessen.Az Agent Green vezetője,kemény kritikával illette a környezetvédelmi minisztert ennek kapcsán: „Az a benyomásom, hogy a környezetvédelmi miniszter nagyon gyorsan a vadászok minisztere lett, az ő érdekeiket képviseli, és nem veszi figyelembe, hogy a medve egy védett állat, és tárcavezetőként ezt a vonalat kellene képviselnie, nem a vadászok érdekeit. Miközben mi külföldi utakra vittük a székelyföldi hatóságokat, hogy bemutassuk nekik a sikeres modelleket. Kovászna és Hargita megye önkormányzata tagjainak az Egyesült Államokban mutattuk be, hogyan lehet a medvékkel együtt élni: a Yellowstone területét is bejártuk, megismerték az együttélést, és megígérték, hogy hazajönnek és mindent alkalmaznak, a hétköznapi elektromos kerítésektől, amelyek tévedhetetlenek, ha üzemképes állapotban tartják őket, a medvebiztos kukákig.Ebben a pillanatban a minisztérium azonban nem hajlandó pénzt kiosztani ezekre az intézkedésekre, nem akar pénzt kivenni a zsebéből, és segíteni akar a vadászoknak a trófeavadászatok megszervezésében (...). Petíciót indítottam a környezetvédelmi miniszter lemondatásáért, mert őt felelőtlen miniszternek tartom, aki egyáltalán nem képviseli az intézmény érdekeit, a természet ellenében és nem a természetért dolgozik ”.