Államtitkár: közepes nehézségű volt a román vizsga, jó hangulatban folytathatják a diákok

Nem hiszem, hogy nagyon nagy gondot okozott volna a nyolcadikos diákoknak a román képességfelmérő tétele, természetesen ez függ attól, hogy ki hogyan áll a román nyelvtanulással – reagált Kallós Zoltán oktatási államtitkár megkeresésünkre. Hozzátette, bármilyen tételt összeállíthattunk, mindig lenne olyan, aki nehéznek ítéli meg, nincs olyan, hogy mindenkinek egyaránt jó legyen.



A román és a magyar diákok tételeinek hasonlósága kapcsán az oktatási államtitkár kérdésünkre válaszolva azt mondta, gyakorlatilag ugyanazokat a kompetenciákat mérik, csak más szinten, mert a magyar anyanyelvű diákok máshonnan kezdik el megtanulni a román nyelvet. A román és magyar tételek struktúrája és követelményrendszere így természetes, hogy hasonlít. Arra a felvetésre, hogy az általunk megkérdezett romántanárnő nem tapasztalta ezt a szintkülönbséget (már a gyakorló tételek esetében sem), Kallós megismételte:

soha nem lesz olyan, hogy mindenki meg legyen elégedve.

„Nem néztem végig a tételeket, de nem is vagyok szakember, nem tudom felmérni, hogy milyen nehézségi fokozatú volt. Ilyen alapon én csak azokra a véleményekre szorítkozom, amelyeket az általam megkeresett romántanárok továbbítottak felém” – mondta Kallós.Az államtitkár által megkérdezett romántanárok szerint a tétel

közepes erősségű volt, igazodott a tantervhez és a nyolcadikosok szövegértelmezési képességét mérte fel, a szövegek nem használtak archaikus vagy nehezen megérthető szavakat és, különösen az első, rövid is volt

– így Kallós úgy ítélte meg, hogy a diákok jó hangulatát kellene megalapozza a következő két vizsga előtt.Az államtitkár akorábbi, románnyelv oktatásáról szóló kerekasztal-beszélgetésén úgy fogalmazott , több romántanárral konzultálva akkor arra a következtetésre jutott, hogy a nyolcadikosok próba-kisérettségi vizsgatétele alig volt köszönőviszonyban az új tanterv anyagával, amiért a tételeket összeállító bizottság tagjaival is elbeszélgetett. Hogy ezt a jövőre nézve elkerüljék, Kallós azt mondta, erre a problémára a továbbiakban kiemelt figyelmet fog fordítani. Erre reflektálva megkérdeztük azt is tőle, hogy szerinte eredményes volt-e a beszélgetés a bizottság tagjaival.„Az oktatásban bármilyen döntést hozunk vagy bármit is szeretnénk elérni, annak a pozitív hozadékai pár éven belül fognak meglátszani. Az, hogy az idén lehet jobbak lesznek az eredmények, akár a nyolcadikosok képességfelmérőjén, akár az érettségi vizsgán, az nem annak tudható be, hogy valahol valamit mondtam, ez egy folyamat, ami elindult. Folyamatosan fogok konzultálni, arra fogok törekedni, hogy minél több szakembert sikerüljön bevonni a tételszerkesztési folyamatba, illetve arra, hogy az ő szemléletüket lassan-lassan megváltoztassuk, hogy tényleg azt mérjük le, amire felkészítjük a diákokat” – mondta Kallós. Hozzátette, mindent annak kell alárendelni, hogy a diákok jobban megtanuljanak románul.Az országos képességfelmérő vizsga június 24-én folytatódik, a diákok ekkor matematikából adnak számot tudásukról. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvből.

Az első vizsgaeredményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat június 29-én 16 és 19 óra között, illetve június 30-án 8 és 12 óra között fogadják.

Az óvásokat elektronikus úton is be lehet nyújtani. Végleges eredmények

július 4-én

várhatók.