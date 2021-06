Az ortodox egyház nagyon kiakadt a kötelező szexuális nevelés lehetőségén

A Román Patriarchátus, akárcsak a többi romániai egyház, határozottan annak a híve, hogy az iskolai tantervet el kell határolni mindenféle ideológiától, többek közt a "gender-ideológiától" is - közölte a Román Ortodox Egyház szóvivője, Vasile Bănescu.



Az állásfoglalás szerint a "Román Patriarchátus, akárcsak a többi romániai egyház, határozottan támogatja az iskolai tantervek szétválasztását mindenféle ideológiától, mint például a »gender-ideológiától«, valamint az olyan ideologizáló-elidegenítő 'ajánlásoktól', amelyeket a WHO Európai Regionális Irodája és a BZgA fogalmaz meg "A szexuális nevelés normái Európában - keretrendszer az oktatási és egészségügyi ágazatért felelős politikai döntéshozók, szakemberek és hatóságok számára ű" című dokumentumában .'Az ortodox egyház szóvivője szerint az iskolai oktatásnak meg kell őriznie "tiszta" és "ideológiailag semleges" jellegét. Bănescu kifejti, az oktatás célja "az ember formálása a legmagasabb erkölcsi értékek és az erény etikájának szellemében, amely az egyensúly és a normalitás kifejeződése", a szexualitással kapcsolatos információk 'ideologizálása' pedig homlokegyenest ellentétes ezzel az irányelvvel.A szóvivő ezzel arra reflektál, hogy a közvéleményt egy ideje foglalkoztatja a szexuális nevelés tantárgyként való bevezetése az iskolai tananyagba. 'A szexuális nevelés nevű tantárgy bevezetése lábbal tiporná a szülők akaratát és azt az alkotmányos jogukat, hogy döntsenek saját gyermekeik oktatásáról' - véli az ortodox egyház szóvivője.A patriarchátus szerint a kötelező szexuális nevelés a gyermekek ártatlansága elleni merénylet, amely megakadályozza őket természetes fejlődésükben, és arra készteti a fiatalokat, hogy korábban kezdjenek nemi életet élni.A román oktatási rendszerben több olyan tantárgy is van, amely az életre készíti fel a fiatalokat, például személyiségfejlesztés és tanácsadás, egészségügyi nevelés, kamaszkor és önmegismerés; a szexuális nevelés tantárgyra tehát nincs szükség - érvel az egyházi szóvivő, hozzátéve, hogy a gyermek intimitásra és családi életre való felkészítése túlnyomórészt a családban kell hogy történjen, mert a család van tisztában a fiatal fejlettségi szintjével.A kötelező szexuális nevelésről szóló törvény még az előző parlamenti ciklus óta vita tárgyát képezi a parlamentben. Az eredetileg benyújtott tervezetet a PSD úgy módosította, hogy a szőlők kérésére történjen a tantárgy oktatása, illetve a neve is változzon meg egészségügyi nevelésre. A parlament által megszavazott verziótállamfő visszaküldte, mondván, a szakértők ajánlásaival megy szembe.címoldali kép: Marco Verch Professional Photographer via Flickr Commons.