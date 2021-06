Kelemen: Fábián Gyula a koalíció jelöltje a Nép Ügyvédjének tisztségére, és meg fogja kapni a többségi szavazatot

Update 2: A képviselőház és a szenátus jogi bizottsága pozitívan véleményezte szerdán Fábián Gyula jelölését a Nép Ügyvédje tisztségre.



Fábián Gyulát az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja.------------------------------a kormánykoalíció jelöltje a Nép Ügyvédjének a tisztségére, és a parlament jövő hétfői ülésén meg fogja kapni a többségi szavazatot - jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes a koalíciós pártok kedd esti ülése után.Kelemen szerint szerdán hallgatják meg Fábián Gyulát a szenátus és a képviselőház jogi bizottságának együttes ülésén, és amikor sor kerül majd a parlament plénumában a szavazásra, meg fogja kapni a többségi szavazatot.Arra a kérdésre, hogy az USR képviselői miért nem írták alá a Fábián Gyula jelölését, Kelemen azt válaszolta, hogy az alakulat vezetőségét kell megkérdezni erről, nem őt, de leszögezte, hogy a koalíciós tárgyalásokon az USR nem kérte ezt a tisztséget. Ugyanakkor a román sajtó arról cikkezik, hogy az USR PLUS a támogatása feltételének azt szabta meg, hogy az igazságügyben elkövetett esetleges törvénytelenségeket kivizsgáló ügyosztályt (SIIJ) az USR által javasolt módon felszámolják.A SIIJ felszámolásával kapcsolatban Kelemen leszögezte, hogy ha a Velencei Bizottság állásfoglalása megérkezik két héten belül, rendkívüli ülésszakot hívnak össze a szenátusban, és végére járnak az eljárásnak. 'Amikor az állásfoglalás megérkezik, összeülünk a koalícióban, megvitatunk minden részletet, és felszámoljuk az ügyosztályt' - szögezte le.PNL-elnük is úgy nyilatkozott, hogy a koalíciónak egyetlen jelöltje van a Nép Ügyvédje tisztségre, és hétfőn már szavazhatnak is a kérdésről. Azt is leszögezte, hogy mindenki támogatja a jelöltet, és a SIIJ felszámolása egy teljesen más téma, vagyis nincs összefüggés.