Kevesebb bürokrácia: az USR javaslatára törölnék a személyi igazolványból a lakcímet

Dan Barna, az USR PLUS társelnöke bejelentette, hogy javaslatot tesz a kormánykoalíciónak a lakcím eltávolítására a személyi igazolványokról, ugyanis ezt a megoldást több európai állam is bevezette már.



A jelenlegi rendszert "mesterséges kapcsolatnak nevezte, amelyben a személyazonosságot a személyi igazolványon található lakóhely határozza meg".Az újságírók kérdésére, hogy egy ilyen változás milyen hatást gyakorol a választási folyamatra, Barna azt mondta: „ennek is lehet választási hatása - ez a későbbiekben dől el, a polgármesteri hivatalok rendelkeznek a polgárok lakcímével, ezek nem lesznek kitörölve a nyilvántartásból, csupán a személyazonossági igazolvány nem fogja tartalmazni ezt az információt."Mi a tétje ennek a változásnak?, az USRPLUS elnökhelyettese, a parlament jogi bizottságának tagja kifejtette a G4Media számára , hogy a bürokrácia mértéke csökkenhet, és a hajléktalan személyek is könnyebben részesülhetnek a szociális szolgáltatásokból."A lakcím eltávolítása a személyi igazolványból számos jótékony hatással jár a különböző területeken. Például az egyik a szegénységi küszöb alatt lévő emberek számára lesz kedvező, akik éppen azért nem kaphatnak új személyi igazolványt, mert hajléktalanok, és senki sem akarja őket egy bizonyos címre befogadni. Személyi igazolvány nélkül ezek az emberek elvesznek a román állam számára: szociális és egészségügyi szolgáltatásokból sem részesülhetnek ilyen körülmények között.A második előny a bürokratikus teher enyhítése azok számára, akik megváltoztatják a címüket. Amikor valaki lakhelyet változtat, meg kell változtatnia személyi igazolványát és számos más dokumentumot, ami extra bürokráciát jelent.A harmadik előny a külföldön élő románok számára jár, akik hivatalosan még mindig romániai állampolgárok, de esetleg már nincs romániai lakcímük, és akkor a választások alkalmával ez is többletmunkával jár. Míg, ha megkapnák a lakcím nélküli igazolványt, gond nélkül szavazhatnak majd - jelentette ki Andrei Lupu