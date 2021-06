Gheorghiță szerint a delta-variáns augusztusban nálunk is dominánssá válhat

A delta vírustörzzsel diagnosztizált romániai fertőzöttek nem külföldről hozták magukkal a betegséget - mondta az országos oltási kampány vezetője, aki csütörtöki sajtótájékoztatóján többek között az első olyan beteg halálhírére is reagált, akinél az új típusú vírustörzset mutatták ki.



"Egy 72 éves nőről van szó, akit a Pitești-i Megyei Sürgősségi Kórházba szállítottak. Nem volt beoltva" - tette hozzá Gheorghiță.Mint elmondta, igen aggasztó, hogy az új esetek nagy részének nincs epidemológiai előzménye, tehát nem "importált" fertőzésekről van szó. Ezért a delta-variáns nagyon gyorsan dominánssá válhat Romániában is, ez pedig az oltási hatékonyság csökkenését hozza magával (mivel az új, Indiából eredő vírusörzs ellen csak az emlékeztető oltás után hatékony az oltóanyag).Ezért lenne nagyon fontos, hogy tartsuk a teljes oltási ütemtervet, hogy lehetőleg immunisak lehessünk az eddigi legveszélyesebbnek titulált vírustörzs ellen. A WHO meg az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ is úgy becsülte, hogy az indiai variáns globális szinten uralkodóvá válik, a várakozásoknak megfelelően augusztus végén a fertőzöttek 90 százalékánál ez a törzs fog dominálni Romániában - mutatott rá a katonaorvos.Az immunizálásra való hajlandóság visszaesését mutatja, hogy 45 oltóközpont ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét, további 136-nál pedig csökkentették az oltópontok számát, de cserébe több mobil oltócsapat tud majd kiszállni a vidéki településekre - mondta el csütörtök délután az országos oltási kampány koordinátora.