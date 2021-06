Hat hónapja kezdődött el az oltáskampány: egyelőre a lakosság 25 százalékát sikerült beoltatni

4.661.527 romániai lakos kapta meg eddig a COVID-19 elleni oltás első vagy mindkét adagját, ebből 4,4 millió mindkét dózist - jelentette be csütörtök este Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltáskampány vezetője. Ez azt jelenti, hogy a romániai lakosság körében mintegy 25%-os az átoltottság.



Gheorghiţă erről annak kapcsán nyilatkozott, hogy hat hónap telt el az oltáskampány kezdete óta.Valeriu Gheorghiţă közölte, a legmagasabb átoltottsági arány a következő korcsoportokban van:* 60-69 évesek - több mint 36,5%* 70-79 évesek - 34,2%* 50-59 évesek - 33,8%A 12-15 éves korcsoportban 16.139 fiatalt oltottak be legalább egy adaggal, ami a jogosultak 1,9%-át jelenti ebben a korcsoportban.A 16-19 éves korcsoportban 125.876 személyt oltottak be legalább egy adaggal, ami 15,3%-os átoltottságot jelent ebben a korcsoportban.Valeriu Gheorghiţă azt is bejelentette, hogy az elmúlt héten országszerte több mint 237.000 embert oltottak be.Az oltásra jogosult, azaz 12 évesnél idősebb lakosság körében az átoltottsági arány a következő régiókban haladja meg a a 30%-ot: Bukarest - 45,14%; Kolozs megye - 41,9%; Szeben megye - 35,4%; Brassó megye - 33,2%; Temes megye - 32%; Konstanca megye - 31,9%; Fehér megye - 30,9%; Ilfov megye - 30%.