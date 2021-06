A medvék ellen és Tánczos mellett állnának ki a június 29-i bukaresti tüntetésen az erdővidéki gazdák

A Háromszék számolt be arról a gazdafórumról, amelyet Nagybaconban szerveztek meg a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai és a közbirtokosság segítségével. A gazdák mellett az agrártárca képviseletében jelen volt Barabási Antal Szabolcs államtitkár, dr. Rémán Domokos igazgató, Könczei Csaba és Gál Károly parlamenti képviselők, erdővidéki önkormányzatok, megyei agrárintézmények, érdekképviseleti szervezetek megbízottai, és Porzsolt Levente erdészmérnök, Tánczos erdőügyi tanácsadója. A meghívottak közül azonban teljesen hiányoztak a civil szervezetek. A jelenlévők abban egyeztek meg, hogy június 29-én bukaresti tüntetést szerveznek a medvekérdés megoldását kérve.



A medvék okozta gondokról elsőnekbeszélt, aki hangsúlyozta, hogy másfél évet tartott az ügyintézés a kérvényezett kártérítések kifizetése érdekében, most pedig átiratot kaptak, hogy a hivatalosságok megtagadják a kifizetést.polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban tizennégy medvetámadást jelentettek.Gál Károly parlamenti képviselő felvetette, hogy

jövő kedden (június 29-én) 12 órától tüntetést szerveznek Bukarestben, egyrészt a medveügy megoldását követelik, másrészt támogatni kívánják a nehéz helyzetben lévő minisztert.

A képviselő szerint a „sötétzöldek” naponta ott vannak a minisztérium előtt, mindenhol hallatják hangjukat, mindenáron próbálják megakadályozni a gazdáknak, erdészeteknek, vadásztársaságoknak is kedvező törvénymódosításokat. „Valós problémával szembesülünk, de ez Bukarestből másképp látszik, hallatnunk kell a hangunkat” -mondta a honatya.Könczei Csaba képviselő szerint is most kell megtegyék a gazdák a lépéseket a „medveügy” rendezésére. Ugyanakkor felhívta arra is a jelenlévők figyelmét, hogy Tánczos Barna minisztert állandó támadások érik amiatt, hogy határozott elképzelései vannak a medvetámadások megoldása tekintetében. „Épp ezért fontos, hogy kedden minél többen ott legyünk Bukarestben, álljunk ki a miniszter mellett, követeljük a medveügy mielőbbi rendezését” – szólította fel a jelenlévőket a képviselő.