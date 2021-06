Vámos Miklós-szöveg alapján kellett dolgozniuk a nyolcadikos diákoknak az anyanyelvi képességfelmérőn

A nyolcadikos diákok számára ma került sor az anyanyelvi vizsgára. A konkrét tételeket délután három órakor publikálják a minisztérium honlapján; mi Váradi Izabella minisztériumi tanácsostól kérdeztük meg, hogy milyen feladatokat kaptak a diákok.



„Teljesen ugyanolyan szerkezetre épülő tételt kaptak, mint amilyenek a gyakorló tételek voltak. Egy nem irodalmi szöveget, illetve egy irodalmi textust kellett értelmezniük, az utóbbi egy Vámos Miklós által jegyzett szöveg, egy novella, ami az életkori sajátosságoknak megfelelő konfliktusokat kezel. Mivel a két szöveg általában kiegészíti egymást, azaz komplementerek, a nem irodalmi szövegrészlet is hasonló tematikájú” – tudtuk meg az oktatásügyi minisztérium tanácsosától.Az első szövegre szövegértési feladatok vonatkoznak, illetve nyelvi kérdések. A második feladat esetében is hasonló feladatok vannak, három kérdés a szövegértésre vonatkozik, és egy szövegalkotást is kérünk tőlük. A testesebb fogalmazás egy 15 mondatos szövegalkotást feltételez, erre 15 pontot kaphatnak a diákok- részletezte Váradi Izabella.A miniszteri tanácsos értékelése szerint a tételben nem volt egyetlen olyan feladat sem, amivel ne találkoztak volna korábban a diákok a gyakorló tételek megoldása során is. „Azok a diákok, akik megoldották ezeket a feladatokat, nem szembesültek különösebb kihívásokkal. A kérdések a szövegre vonatkoznak, azaz nem bemagolt tudást kérnek számon elsősorban, hanem kompetenciát mérnek. Olyan kérdések voltak, hogy kiírjon a szövegből valamit, azonosítson helyes válaszokat, eldöntse, hogy bizonyos kijelentések igazak-e vagy hamisak. Tehát csak be kellett azonosítani a szövegben bizonyos információkat. Nem ismereteket, hanem kompetenciákat mér elsősorban ez a képességfélmérő” – hangsúlyozta Váradi Izabella, aki szerint, ha a gyakorló tételeket a diákok a tanárokkal együtt végigcsinálták, akkor nem jelenthetett semmiféle nehézséget számukra.„Ilyen értelemben, hogy kinek a szövege, vagy milyen tematikájú a szöveg, kevésbé fontos. Az a lényeges, hogy ilyen típusfeladatokkal már találkozott, be tudja azonosítani őket, és nem jelent számára gondot a megoldás.A magyartanárokkal online tanácskozások is voltak ebben a tekintetben, 520 magyartanár jelentkezett be ezekere az online beszélgetésekre, ahol a pontozást is alaposan tisztázták” – fejtette ki Váradi Izabella.A javítótanárokkal egyébként három hétvégés továbbképzés sorozatot tartottak, annak érdekében, hogy pontosítani tudják a legapróbb részletekig, hogy bizonyos hibatípus mekkora levonással jár. „A szubjektív itemek estében, mint a fogalmazás nehezebb dolguk lesz a tanároknak” – ismerte el Váradi Izabella, azonban a feladatok túlnyomó részében objektív itemeket kell pontozzanak a tanárok, és mindenhol lehet részpontot elérni, azaz minden körülményt megteremtettek arra, hogy a diákok könnyedén átessenek az anyanyelvi képességfelmérőn.