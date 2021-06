Az iskolai bántalmazásról szóló szövegeket és feladatokat kaptak a magyar nyolcadikosok az anyanyelv-képességvizsgán

Jónéhány feladatnál olyasmiről kellett írniuk ma a vizsgán, amit nagy eséllyel saját maguk is megtapasztaltak: az iskolai bántalmazásról szóló szövegeket és feladatokat kaptak a magyar nyolcadikosok a június 25-i anyanyelv-képességvizsgán.



Vámos Miklós: Pofon (részlet)

(...)

– Akkora pofont kapsz, hogy leszárad a fejed! – sziszegte a Nagyfiú, és újra odébb taszította. De a Kisfiú megint csak visszaperdült a korláthoz.

– Nem hiszed, hogy szájon váglak? – ragadta meg a Nagyfiú a Kisfiú gallérját. A Kisfiú hallgatott, majd felnézett rá.

– Hát üss! – mondta csendesen.

– Micsoda?

– Üss, ha akarsz. – A Nagyfiú meghökkent.

– Mi az, hogy üssek?

– Hát üssél, na!



A Nagyfiú még egyszer végigmérte a Kisfiút, vékony lábaira, keskeny vállára siklott a szeme. Megvakarta a fejét, és följebb tolta a sapkát. (...)

A 60 pontot érő, első tétel szövegének forrásakolozsvári mese- és drámapedagógusnak a Cimbora folyóiratban megjelent cikksorozata. A gyermeklapba, gyermekeknek szóló, ismeretterjesztő célú szöveg mintegy "elméleti megalapozást" kínál az írásbeli vizsga második tételéhez,című novellájának egy részletéhez."A szadizás, szekálás, a kisebbek csicskáztatása, megalázása és gyötrése, a kegyetlen beavatási szertartások, a zsarnokoskodás mind-mind arra irányul, hogy a gyengébbel kapcsolatban az erősebb a hatalmát fenntartsa. Ezeregy példát tudnánk mondani arra, hogyan lehet bántani egy társunkat – ezek mind a bántalmazás három alaptípusából állnak össze: az érzelmi, a szóbeli és a fizikai terrorból. Egyik sem kevésbé káros a másiknál! Ráadásul attól, hogy ezek mindenhol előforduló jelenségek, egy pillanatig se higgyük azt, hogy mindez normális! (...) Mit tehetsz akkor, ha bántalmazás áldozatává váltál? Először is, ha elfajulnának a dolgok, egy pillanatig se félj segítséget kérni!" - áll többek között az első szövegben, amellyel kapcsolatban a szövegértést felmérő feladatokat kaptak a diákok, de az egyik részfeladatban arról is kellett írniuk, mit tennének, ha valaki bántalmazná őket.Ugyancsak e szövegből vett példamondatokkal kellett foglalkozniuk a nyelvtani résznél is.A 30 pontot érő második tétel feladatai között szerepelt a Kisfiú és Nagyfiú közötti viszony bemutatása a Vámos-szövegrészlet alapján, ugyanakkor a legutolsó, 15 pontot érő feladat az volt, hogy képzeljék el, hogy egy diák szemtanúként megfigyeli az eseményeket az iskolaépület egyik sarkából, és erről beszámol egyik barátjának. Hogyan mesélné el ő a történetet?

A témaválasztás különösen időszerű,



hiszen az offline iskola újraindulása után több szakember, pszichológus is felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolába visszatérő diákok körében egyre gyakoribb az erőszak, bántalmazás, bullying.Nemrég a World Vision România gyermekvédelmi szervezet közzétette kutatási eredményeit az iskolai bántalmazás gyakoriságáról a romániai iskolákban, és az eredmény sokkoló.

Az erőszak mindenhol jelen van

, és leggyakoribb formája a verbális bántalmazás: az 5-8. osztályosok 42%-a, a középiskolások 38%-a volt már elszenvedője. A felmérésben résztvevő gyerekek a második leggyakoribb bántalmazási formaként a "közösségi agressziót" említették: az 5-8. osztályosok 15,6%-a és a középiskolások 19%-a tapasztalta meg ez a fajta erőszakot. (A megkérdezettek átlag egyötöde kirekesztettnek érzi magát az osztályközösségében/iskolájában.)Az internetes zaklatást az 5-8. osztályosok 14%-a, a középiskolások 12,5%-a tapasztalta meg; a fizikai bántalmazás minden hét 5-8-as diákból egyet érint, a középiskolásoknál egy a tízhez az arány. Mindazok, akik áldozatul esnek, de azok is, akik csak szemlélők, hajlamosak semmit sem tenni ez ügyben: az ily módon érintettek mintegy fele nyilatkozta azt, hogy semmit sem tesz ilyenkor, és ennek fő oka a félelem, valamint az, hogy nem tudják, kivel tudnának beszélgetni a problémáról.A szervezet ajánlásokat fogalmazott meg az iskolák számára a bullying elterjedtségének csökkentése érdekében. Javasolják többek között, hogy minden diák rendelkezzen azzal az információval, hogy a bántalmazást hogyan, hol, kinek és mikor jelentheti, és szorgalmazzák egy, a diákok bevonásával megfogalmazott megelőzési szabályzat kidolgozását is. A pedagógusokat is fel kell arra készíteni, hogy meg tudják előzni, közbe tudjanak lépni az ilyen esetekben.

Ma egyébként véget ért a 2020-2021-es tanév;



az anyanyelv-képességvizsgával pedig lezárult a nyolcadikosok vizsgasorozata is.Június 25-én 7946 nyolcadik osztályos, a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanuló (94,27%) vizsgázott pénteken anyanyelvből és irodalomból az országos képességfelmérő vizsga keretében. Egy tanulót csalási kísérlet miatt kizártak a vizsgáról - tájékoztat közleményében az oktatási minisztérium. 482 diák nem jelent meg a vizsgán.A nyolcadikosok június 22-én román nyelv és irodalomból, 24-én matematikából és június 25-én anyanyelv és irodalomból vizsgáztak.Az első vizsgaeredményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat június 29-én 16 és 19 óra között, illetve június 30-án 8 és 12 óra között fogadják. Az óvásokat elektronikus úton is be lehet nyújtani. Végleges eredmények július 4-én várhatók. Shlomaster képe a Pixabay -en.