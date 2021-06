Újraválasztották a gyermekpornográfiáért elítélt polgármestert, hiába emelt kifogást a bíróság

Az eset a Prahova megyei Şotrile községben történt, ahol a hétvégén azért kellett megismételni a polgármesterválasztást, mert a megyei törvényszék nem érvényesítette a nyertes, Bogdan Davidescu mandátumát.



A törvényszék ezt azzal indokolta, hogy a települést korábban is vezető Davidescut bűnösnek találták és másfél évi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték gyermekpornográfia miatt.Az újrázni kívánó politikust ez azonban nem hatotta meg, ismét elindult a választáson, függetlenként, három párt-jelölttel szemben. És úgy tűnik, a helybélieket sem zavarják különösebben az elöljáró által elkövetett bűncselekmények, mivel ismét neki szavaztak bizalmat. "Nincs szükség változásra, ártatlan" - mondták.A voksolás egyébként nem ment incidensek nélkül, Davidescu testvére támadt neki az újságíróknak, és csak a rendőrök beavatkozása révén sikerült véget vetni az agressziónak. A férfit egyébként meg is büntették 200 lejre. Amint arról korábban írtunk , a szeptemberi választások után alig fél évvel harminc település polgármesteri széke állt üresen. Ezek közül 13 esetben azért nem érvényesítette a mandátumot a bíróság, mert a nyertesnek korábban meggyűlt a baja a törvénnyel. A linkelt írásban az EFOR szakértője is véleményt mond a jelenségről.