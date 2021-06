Kérelmezték a Sugásfürdő közelében emberre támadó medve áthelyezését vagy kilövését

A Sugásfürdő közelében emberre támadó medve áthelyezését vagy kilövését kérelmezte Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala a környezetvédelmi minisztériumtól.



A helyi hatóságok hétfőn kiadott közleményükben megemlítik, hogy a Sepsiszentgyörgy környéki erdőkben és főként Sugásfürdő környékén idén megnőtt a medvék száma; szombaton egy 50 éves, a kijelölt erdei turistaösvényen kocogó férfit támadott meg és sebesített meg súlyosan egy nagyvad. Az áldozatot a fején, a vállán, a hátán, a hasán és a mellkasán ért számos sérüléssel szállították a kórházba.„Figyelembe véve, hogy az emberi élet a legfontosabb, Sepsiszentgyörgy önkormányzatának vezetősége kérte, hogy mihamarabb tegyék meg a szükséges intézkedéseket a medve elszállítására vagy kilövésére vonatkozóan. Továbbá már a hétvégén arra kérték a csendőrség és a helyi rendőrség munkatársait, hogy a közbiztonság növelése érdekében járőrözzenek a környéken” – áll a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán megjelentetett közleményben.Az önkormányzat újra felhívja a lakók figyelmét, hogy legyenek óvatosak és közlekedjenek körültekintően a Sugásfürdő környéki erdőkben, és ha medvével találkoznak, ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, hanem hívják az 112-es segélyhívószámot.sepsiszentgyörgyi elöljáró vasárnap kijelentette, hogy „határozott lépésre van szükség”, hogy a medvetámadásoknak véget lehessen vetni, mert „a helyzet már tarthatatlan”.„Én fontosnak tartom, hogy védjük a természetes környezetet, s ezzel együtt a medvéket, de az emberi élet a legfontosabb! Tudom, hogy most sokak számára érzékeny téma a medvetámadások ügye, de a határozott lépésekre nagy szükség van, nem szabad tovább halogatni! Annak ellenére, hogy óriási nyomást gyakorolnak rá, Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter azon dolgozik, hogy lehetővé tegye a veszélyes egyedek kilövését. Romániában 5 éve tiltották be a nagy húsevő vadak, így a medvék és farkasok vadászatát, és ennek a szélsőséges döntésnek az árát ártatlan emberek fizetik meg! Ez a helyzet már tarthatatlan, mielőbb megoldást kell találni a medvekérdésre, mert ez a helyzet már túlmutat a normalitáson, felbomlott az egyensúly az ember és veszélyes nagyvad között” – írta Facebook-oldalán a polgármester.Az önkormányzat áprilisban is jelentette a Kovászna megyei Halász-Vadász Egyesületnek, hogy egy medvecsalád jelent meg Sugásfürdő környékén, és kérte a megfelelő intézkedések meghozatalát az emberek életének, egészségének és javainak védelmében.„Újra felhívjuk a lakók figyelmét, hogy legyenek óvatosak és közlekedjenek körültekintően a környező erdőkben” – áll még az önkormányzat közösségi média bejegyzésében.