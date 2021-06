Beperelte Renate Weber a parlamentet, miután menesztették az ombudsmani tisztségből

Közigazgatási pert indított Renate Weber a képviselőház és a szenátus ellen, kérve a bukaresti ítélőtáblától az ombudsmani tisztségből való menesztéséről szóló parlamenti határozat semmissé nyilvánítását.



A per első tárgyalását július 2-án, pénteken tartják.A képviselők és szenátorok június 16-án szavazták meg Renate Weber leváltását az ombudsmani tisztségből. A javaslatot 247 támogató és 32 ellenszavazattal fogadta el a parlament, egy törvényhozó nem voksolt.A Nép Ügyvédjének menesztését a kormánykoalíciót alkotó három párt, a PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy Renate Weber túllépte hatáskörét, megszegte az intézmény megszervezéséről és működéséről szóló törvény, valamint az alkotmány előírásait.Többek között azt rótták fel neki, hogy nem terjesztette a parlament és a kormány elé a caracali gyilkosságokkal kapcsolatban feltárt rendszerszintű problémákról szóló különjelentést és ajánlásokat, ugyanakkor 2020-ban végzett munkájával nem teljesítette a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó törvényi kötelezettségeit.Azt is nehezményezték, hogy Weber nem kezdeményezett semmiféle lépést, kivizsgálást, és nem fogalmazott meg ajánlásokat annak a képviselőházi határozatnak a gyakorlatba ültetésére, amely az eltűnt gyermekek helyzetét vizsgáló bizottság következtetéseit tartalmazza.A három párt kifogásolta továbbá, hogy Renate Weber konkrét indok nélkül indította be a kínzás megelőzését célzó országos mechanizmust a koronavírusos betegeket kezelő egészségügyi intézményekkel szemben. Ezzel zavart és félelmet keltett az egészségügyi dolgozókban, ami akadályozta a rendszer megfelelő működését, ezáltal Weber súlyosan megsértette az alkotmányt - érveltek a koalíciós pártok.