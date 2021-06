Megnéztük a képességfelmérő eredményeit: Kolozs megye a legjobb, de a többi megye sem teljesített rosszul

Kedd reggel közzétették a nyolcadikosok országos képességfelmérőjének eredményeit az evaluare.edu.ro oldalon. A minisztérium hivatalos kiértékelője és a statisztikusok ranglistái később várhatók, most csupán egy gyors pillantást vetettünk az eredményekre, és készítettünk két táblázatot.



Az Edupedu oktatási szakportál arról írt cikket, hogy jelentősen csökkent a 10-es médiát elérő diákok száma . Míg tavaly összesen 892 tökéletes átlag volt az egész országban, addig az idein hétszer kevesebb, mindössze 120. A legtöbb épp Kolozs megyében, ahol 15 diák volt tökéletes a képességfelmérőn. Bukarestben tavaly 224 10-est regisztráltak, most mindössze 13 tökéletes érdemjegy született, valószínűleg lesz is belőle felháborodás a szülők részéről. Egyébként nem csak a tavalyi eredmények alapján jelentős a visszaesés, hanem a korábbi évekhez képest is: 2019-ben 459, 2018-ban 345, 2017-ben 497, 2016-ban 253, 2015-ben 456, 2014-ben 225, míg 2013-ban 856 tökéletes átlag voltValószínűleg nem csak az online oktatás számlájára írható a visszaesés, románból például új tanterv szerint vizsgáztak a diákok, amelynek a lényege már a szövegértés felmérése volt.Az óvásokat kedden 16 és 19 óra között, illetve szerdán 8 és 12 óra között fogadják, elektronikus úton is. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket július 4-én, szombaton ismertetik.

FRISSÍTÉS

: Az minisztérium tájékoztatása szerint a vizsgára jelentkezők 76,8% százalék ért el 5-ösnél nagyobb átlagjegyet, ami egy hajszállal jobb, mint a tavalyi arány, amikor 76,1% volt az az arány. A fellebbezések után még némileg módosulhat ez az arány. Román nyelv és irodalomból 103 684 diák vizsgázott sikeresen (ami 83,9%-os arány), tehát ért el legalább 5-ös érdemjegyet, és összesen 476 nyolcadikos kapott 10-est. Úgy tűnik, hogy a matematika jelentette a legnagyobb kihívást a vizsgázóknak, csupán 83 058 diáknak sikerült a 5-ös érdemjegyet elérnie, ami a vizsgázók 67,4%-át jelenti. 1439 jelentkezőnek volt tökéletes a megoldása matekból.Anyanyelvből (aminek a többsége magyar és német) 7619 vizsgázó kapott átmenőt, ami a 95,9%-ukat jelenti. 123 vizsgázó kapott 10-es érdemjegyet.A tájékoztató szerint 5 diákot zártak ki a felmérőről csalási kísérlet miatt. Összesen 131 179 diák jelentkezett, ebből 123 122 jelent meg. A minisztérium számításai szerint a vizsgára jelentkező 93,9%-a vét végül részt is felmérőkön. Az elmúlt évekhez képest nem voltak gyengébbek az idei eredmények. 2019-ben a felmérőn részt vevők 73,12%-a volt sikeres, 2018-ban 73,5%-uk, 2017-ben 77%-uk, 2016-ban 75%-uk, 2015-ben 79,3%-uk, 2014-ben 71,1%-uk, 2013-ban 75,89%-uk, 2012-ben 66,12%-uk, míg 2011-ben 81,79%-uk.