Hullazsákkal borzolta a kedélyeket Șoșoacă a bizalmatlansági indítvány vitáján

Hullazsákkal borzolta a kedélyeket Diana Șoșoacă szenátor a Cîţu-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján. A szenátor a miniszterelnök beszéde alatt terített le egy fekete zsákot eléje.



"Szenátor asszony, viselkedjen civilizáltan és ne gúnyolódjon ezen az intézményen" - mondtaa képviselőház elnöke a vitán, majd arra kérte a háznagyokat, hogy vigyék ki a zsákot a teremből.A kormányról a titkos szavazás 17 órakor kezdődött, a koalíció tagjai nem fognak részt venni a szavazáson.

Cîţu: A koalíció erős, egységes és kész a további 8 évben kormányozni

A bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján Florin Cîţu kijelentette, hogy a kormánykoalíció erős és egységes, és fel van készülve arra, hogy legalább nyolc éven át kormányozzon.A miniszterelnök kifejtette, a romániai gazdaság sikeresen átvészelte az utóbbi száz év legnagyobb válságát, mindeközben a PSD csak annyit tett, hogy a kormány minden lépését igyekezett szabotálni és pánikot keltett a lakosságban. Hozzátette, hogy 2020 negyedik negyedévében a román gazdaság az EU-ban a legnagyobb növekedést produkálta, 2021 első negyedévében pedig az Európai Unióban a legmagasabb növekedési rátával rendelkező gazdaságok között volt. Kijelentette, hogy az inflációs ráta alacsonyabb, mint bármely más időszakban, amikor Romániát "szocialisták" kormányozták.azt mondta, a romániai lakosok jövedelme gyorsabban nő, mint az infláció, és az Eurostat kimutatása alapján 2021. június 21-én Romániában magasabb a vásárlóerő, mint Görögországban, Bulgáriában vagy Magyarországon.Kijelentette, hogy a szociáldemokraták a legnagyobb ellenséget látják benne, de nem fognak megszabadulni tőle. Cîţu felidézte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) két egyszerű indítványt is benyújtott ellene, egyet 2019 decemberében, a másodikat 2020 májusában. Ezen kívül több ízben is a parlament elé citálták a Kormány Órája vagy a Miniszterelnök Órája keretében. "A szociáldemokraták a legnagyobb ellenséget látják bennem, egy fenyegetést. A mai bizalmatlansági indítvány is erre utal. Miért? Mert én vagyok az egyetlen, aki rendszeresen és határozottan elutasítottam mindennemű együttműködést a PSD-vel. Minden román állampolgárnak tudnia kell, hogy soha nem fogok kompromisszumot kötni, főleg akkor nem, amikor a PSD-ről van szó" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy a PSD "nem fog megszabadulni" tőle.Cîţu úgy vélekedett, a bizalmatlansági indítvány az a hivatalos dokumentum, amely szentesíti a PSD és az AUR közötti szövetséget. "Mi köti össze őket? Gyűlölet mindennel szemben, ami modern, gyűlölet a magántulajdonnal, a vállalkozókkal és befektetőkkel, az egyéni szabadsággal, a jogállamisággal szemben. Pontosan a mi ellentétünk. (...) A PSD-AUR indítvány elbukik. Mi jót akarunk, a PSD és az AUR rosszat akar, mi fejlődést akarunk, a PSD és az AUR visszafejlődést akar, de van egy népi mondás, ami tökéletesen illik rájuk: "zsák a foltját megtalálja" - fogalmazott a miniszterelnök.Florin Cîţu hozzátette, a kormány az akadályok ellenére is végre fogja hajtani a reformokat a nyugdíjak, a bérezési rendszer, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás terén.

Ciolacu: Szálljanak le a földre, vessenek véget a hitelfelvevési rohamnak

PSD-elnök a bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján felszólította Florin Cîţu kormányfőt, hogy "szálljon le a földre", vessen véget a "hitelfelvevési rohamnak", és ne hozzon létre "újabb áldozati generációkat"."Orban úr, ismét elveszítette a választásokat. (...) Orban úr, kollégáinak igazuk van, ha lemondását kérik. Hány választást kell még elveszítenie, hogy távozzon? (...) Cîţu úr, van még képe ott ülni és azt bizonygatni a románoknak, hogy milyen jól élnek? Mennyire jó a gyerekeknek a gyerekpénz, a nyugdíjasoknak a nyugdíj emelése nélkül? Mondják el a több millió, minimálbérért dolgozó romániainak, hogy mennyire jól élnek azzal a napi plusz két lejjel. (...) Cîţu úr, az arrogancia nem segít (...) Szálljon le a földre, vessen véget a hitelfelvevési rohamnak. Bőven elég volt az áldozati generációkból. Ne hozzon létre újabbakat" - mondta Ciolacu a plénum előtt, a PSD által benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján.Hozzátette, minden egyes romániai újszülött 2500 eurót fog majd fizetni a kormány által felvett hitelek miatt."A hitelként felvett több milliárd euróból nem jutott a gyerekeknek, sem a nyugdíjasoknak, sem a versenyszférának, a pénz mind a pártjaikat kiszolgáló barátokhoz került. (...) Másfél évvel ezelőtt nem volt olyan nap, hogy a jelenlegi koalíció ne verte volna a mellét az átláthatósággal, korrupcióellenességgel, jogállammal. Másfél év alatt pedig sikerült térdre kényszeríteniük a jogállamot. Orban úr, Cîţu úr, Barna úr, Dragu asszony, törvénytelenül elmozdították tisztségéből a Nép Ügyvédjét. Azt remélték, hogy így megmaradhatnak az önök által kiadott törvénytelen rendeletek. De az alkotmánybíróság ma egyhangúlag úgy döntött, hogy ezzel megsértették az alaptörvényt. (...) Ez a kormány túl messzire ment. Ennek a kormánynak ma távoznia kell" - mondta felszólalásában Ciolacu.

Turos Lóránd: nincs semmilyen kételyünk afelől, hogy a jelenlegi kormány jó úton halad

A vitán, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Szatmár megyei szenátor ismertette a szövetség álláspontját. Az RMDSZ értelemszerűen nem szavazza meg a PSD által benyújtott bizalmatlansági indítványt.A szatmári törvényhozó beszédében azt hangsúlyozta, hogy az országnak jelenleg stabilitásra és kiszámíthatóságra van szüksége. Ezt a jelenlegi kormányzat hat hónapja biztosítja a világjárvány által okozta gazdasági nehézségek ellenére.„A mi prioritásunk és közös célunk a koalícióban, hogy rövid és hosszú távú stratégiák mentén hozzunk döntéséket. Nincs szükség kormányválságra, hiszen bizalmatlanságot kelt a társadalomban és visszalépést a kormányprogramban kitűzött célokban. Folytonosság kell annak érdekében, hogy hosszú távon gazdasági stabilitás és fenntartható fejlődés alakuljon ki” – tette hozzá a frakcióvezető.