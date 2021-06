Ezentúl a vezetőtanács nevezi ki az ideiglenes iskolaigazgatókat, akiknek adott esetben magyarul is tudnia kell

Szerdai ülésén döntő házként szavazta meg a szenátus azt a törvénytervezetet, amely előírja, hogy amennyiben egy iskolaigazgatói állást nem töltenek be versenyvizsga útján, akkor az ideiglenes iskolaigazgatót az illető iskola vezetőtanácsa nevezi ki. Eddig ez a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozott.



A projekt értelmében az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás megüresedése esetén egy ügyvivő igazgató veszi át a tisztséget a versenyvizsga megszervezéséig, de ez nem terjedhet tovább a tanév végénél. Az ügyvivő igazgatót az iskola vezetőtanácsa nevezi ki.

Azokban az oktatási intézményekben, ahol az oktatás teljes egészében egy nemzeti kisebbség nyelvén zajlik, az igazgatónak beszélnie kell az illető kisebbség nyelvét.

Amennyiben az iskola csak egy részében folyik kisebbségi anyanyelvi oktatás, a tervezet szerint az igazgatók közül az egyiknek kell tudnia az illető kisebbség nyelvén.Ezekben az esetekben az igazgató kinevezéséhez konzultálni kell azzal a szervezettel, amely az illető kisebbséget képviseli a román parlamentben. Ha az illető kisebbségnek nincs parlamenti képviselete, akkor a kisebbségek parlamenti csoportjával kell konzultálni a kérdésben. A teológiai profilú oktatási intézmények esetén az illető egyház képviselőivel is konzultálni kell. A kinevezéshez a konzultáció nyomán született írásos jóváhagyás szükséges - áll a jogszabályban.A tanügyi törvényt módosító javaslatot az USR PLUS, az RMDSZ és a PSD törvényhozóinak egy csoportja terjesztette be, közülük 75-en támogatták, 37 PNL-s ellene szavazott és 10 AUR-os tartózkodott., a szenátus oktatási bizottságának elnöke úgy vélekedett, hogy a javaslat jó, de még elemzésre szorul. A PSD szenátora,viszont azt mondta, hogy a PNL arra törekedik, hogy a párt nevezhesse ki az ügyvivő igazgatókat,PSD-frakcióvezető pedig kijelentette, hogy az oktatást többé nem szőheti át a politika. A PNL frakcióvezetője,, a tervezet szakbizottsági újragondolását kérte, de a plénum leszavazta ezt a javaslatot.RMDSZ-frakcióvezető közölte, hogy támogatja a javaslatot, amelyet végül meg is szavazott a felsőház.