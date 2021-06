Tusnádfürdőn terepgyakorlatozik a BBTE magyar tagozata, medve-ügyben is fontos lesz

Közérdekű felhívást tett közzé Tusnádfürdő városának közösségi felülete, amelyben bejelentették, hogy 5 BBTE-s oktató és 45 egyetemista érkezik hozzájuk július 5-9 között terepgyakorlatra.



Az eseményt a Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia támogatja és a Tusnádfürdő Polgármesteri Hivtalával, illetve a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben kivitelezi az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet. A terepgyakorlatot ACCENT GeoÖkológiai Szervezet részéről Imecs István koordinálja. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem részéről a diákokat Dr. Hartel Tibor kiséri.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karának magyar tagozatos diákjai és oktatói két céllal érkeznek a Hargita megyei településre a terepgyakorlat szervezőinek közlése szerint:Az egyik csoport tagjai, 4-5 fős kisebb csapatokra bontva, fel fogják térképezni a város összes háztartásának, középületének vagy más kategóriájú ingatlanának a villanypásztorral való ellátottságát és a megelőző intézkedés hatékonyságát.

A kutatás célja az, hogy jobban megértsék azoknak a háztartásoknak/udvaroknak a profilját amelyeket medve látogat és azokat, amelyeket nem.

A kutatás során a diákok minden ingatlan esetében adatlapot töltenek ki a villanypásztorral kapcsolatosan (ha van), medve károkról, együttélési nehézségekről, kihívásokról, megoldásokról fognak véleménykutatást végezni.

Abban az esetben, ha nem tartózkodik otthonában a tulajdonos, akkor csak arról írnak, ami kintről látható (az utcáról) szerencsésebb esetben ha személyes beszélgetésre kerül sor a tulajdonossal, maximum 10 percet igénybe vevő beszélgetést fognak kezdeményezni, betartva a tudományos etikai kritériumokat, szabályokat.A másik csapat egy oktató jellegű, turistáknak szánt tanösvényhez szükséges adatmennyiséget gyűjt össze információs táblák elkészítése céljából, melyek a Tusnád Hotel és a Szent Anna-tó kráterének pereme közötti turistaösvényen lesznek elhelyezve. A tevékenység célja, hogy bővítsék a város turisztikai szolgáltatásait, segítsék a turisták informálását és egy tanösvénnyel kiegészítsék Tusnádfürdő és környéke ökoturisztikai desztinációt.Felhívásukban kérik a lakosság közreműködését, mert a város érdekében is gyűjtik az információkat az egyetemi terepgyakorlat keretein belül.Az összegyűjtött anyagokat a BBTE feldolgozza, kiértékeli és az eredményeket közzéteszik, amelyet a polgármesteri hivatal a nyilvánosság és tusnádfürdői lakosság figyelmébe ajánlja majd.A kiszállás egyik előzménye, hogy a medve-téma ismét erőteljesen jelen van a közéletben, és miközben zöldek, vadászok és politikusok érvelését lehet hallani hetek óta, június 17-én egy tusnádfürdői panzióba hatolt be egy medve, és ott több tárgyat is összetört. Ugyancsak aznap éjszaka szintén Tusnádfürdőn egy boltba bement egy másik medve. A csendőrök miközben a fenti két medvét elkergették, más medvékkel is találkoztak az utcán, őket is eltávolították a településről, amely eset addig sem volt példátlan a székelyföldi település(ek)en, de jól érzékelteti, hogy mennyire fontos, hogy átgondolt megoldásokat keressenek medve-ügyben.