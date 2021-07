Kolozs megye alprefektusa a legesélyesebb az USR-PLUS megyei elnöki tisztségre

Szombaton választja meg első közös elnökét, a két párt egyesülését követően, az USR-PLUS Kolozs megyei szervezet.



A hétvégén esedékes tisztújító gyűlésen több mint 2000-en dönthetnek arról, hogy kik legyenek azok, mind a Mentsétek meg Romániát Szövetség, mind pedig a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja vezetőségéből, akik az USR-PLUS helyi irányvonalát megszabhatják az elkövetkezendő években.Forrásaink szerint jelenleg három személy esélyes a tisztség betöltésére:, a jelenlegi alprefektus,, illetve, akiket a két párt tagjai vegyesen támogatnak ugyan, de amíg Vintelernek a PLUS-os, addig Schusternek az USR-s gyökerei erősebbek. Közülük viszont a legesélyesebb elnökjelölt Camelia Sălcudean, aki mindkét párt tagjainak szavazataiból jókorát lecsíphet, és ami elég is lehet a győzelméhez.Sălcudean már hivatalosan is bejelentette indulását , megfogalmazta programját, illetve alprefektusi tisztségének tekintélye mellett erős személyiségnek is tartják a párton belül, aki hatékony csapatot tudott maga köré kiépíteni. A másik két vonalon belül, értesüléseink szerint inkább csak ígéretek vannak egymás támogatására. Forrásunk pedig a szavazati joggal rendelkezők neveit látva, 70-80 százalékra becsülte az alprefektus győzelmét. Meglepetést szerinte esetleg még Vinteler okozhat a tisztújítás során, Schuster ugyanis állítása szerint a mozgósítás helyett saját párton belüli pozitív megítélésében bízik, amelyhez BBTE szenátori mivolta is hozzájárul.A jelöltek között sokant, a PLUS korábbi elnökét és egykori városi tanácsosát is szívesen látták volna, viszont őtminiszterelnök kinevezte a kancelláriájának vezetőjévé Bukarestben, amely tevékenysége mellett a Kolozs megyei USR-PLUS ügyeire nem sok ideje maradna, ezért nincs a jelöltek között. Hossu egyébként is Camelia Sălcudean közgazdász-alprefektust támogatja, akinek munkáját sokra értékeli. Úgy véli, Sălcudean jól átlátja a helyi problémákat és jól együtt fog tudni dolgozni az USR-PLUS tagjaival.Múlt hétvégén egyébként az USR-PLUS helyi vezetését is megválasztották a megyében, ami magyar szempontból nézve, Kolozsváron kevésbé járt előnyös kimenetellel, miután a korábbi USR-s elnököt,leváltották. Az új, közös vezetőt ugyanis Kolozsváron a PLUS adhatta,személyében, aki a BBTE Matematika és Informatika Karának professzora, de az IT iparban is tevékenykedik, így munkásságával a digitalizáció mellett elkötelezett USR-PLUS-t segítheti.A kolozsvári USR-PLUS elnökségében, így viszontvárosi tanácsos az, aki magyarként jutott be az elnökségbe. Őt Petrescu után a legtöbb szavazattal választották alelnöküknek a közös tisztújítón.Ugyanakkor, az országos tisztújításról jelenleg az hírlik belső körökben, hogy októberre esedékes. Ekkor dől el, hogyvagy egy új személy fogja vezetni a teljes pártot a továbbiakban.