Kelemen Hunor a nyolcadikosok képességvizsgájáról: jó irányba halad a reform

A nyolcadik osztályt elvégzett romániai magyar diákok által az idei képességvizsgán elért eredmények azt mutatják, hogy az évekkel ezelőtt bevezetett oktatási reform jó irányba halad, még akkor is, ha az eredmények nem jelentenek áttörést - nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. A politikus Facebookon közzétett videóban beszélt egyebek mellett a nyolcadikosok képességvizsgájáról.



Emlékeztetett, hogy a magyar tanulók először vizsgázhattak román nyelv és irodalomból differenciált tanterv szerint, amely figyelembe veszi, hogy a magyar diákok számára a román nem az anyanyelvük. Rámutatott: a magyar diákok jobban teljesítettek az országos átlaghoz képest, hiszen 77,09 százalékuk ért el átmenő átlagot, míg a sikeresen vizsgázók országos átlaga 76,8 százalék volt.Úgy vélte, hogy ez fontos eredmény olyan körülmények között, hogy a diákoknak rendkívül nehéz tanévük volt a járvány okozta hiányos fizikai jelenlét miatt. A politikus a 2018-as eredményekkel vetette össze az idei vizsgaeredményeket.2018-hoz képest mindhárom vizsgatárgyban - román, magyar és matematika - javulás tapasztalható, még ha ez nem is jelent áttörést - mondta az RMDSZ elnöke. Felidézte, hogy 2018-ban román nyelv és irodalomból a magyar diákok 53 százaléka kapott átmenő jegyet, most 56 százalékuk. Magyarból három évvel ezelőtt 93 százalékuk vizsgázott sikeresen, most 96 százalékuk, míg matematikából 2018-ban 55 százalékuk kapott átmenő jegyet, most viszont 67 százalékra emelkedett a sikeresen vizsgázók aránya - mondta Kelemen.