Kató Béla: négyszáz református templom és egyházi épület újul meg magyarországi támogatással

A járvány idején a templomi istentiszteletek száma nagyot esett, az építkezés viszont nem sínylette meg a korlátozásokat: a magyar kormány támogatásával az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) közel négyszáz templomának és egyházi ingatlanának felújítása történt meg vagy folyik ebben az időszakban - tájékoztatta az EREK közgyűlését csütörtökön Kató Béla, az EREK püspöke.



MTI/Kiss Gábor

Az egyházkerület honlapján közölt beszámoló szerint hamarosan elkezdődik a bánffyhunyadi magyar iskolaközpont építése, és elindulhat Marosvásárhelyen egy református elemi és egy szakiskola felépítése. Ha ezek a fejlesztések és bővítések is befejeződnek, akkor az erdélyi reformátusok valamennyi iskolája megújulva nézhet a következő időszak elé - mutatott rá a püspök."Azt azonban mindannyiunknak tudni kell, hogy bármilyen nagyvonalúan is támogat a magyar állam ebben a törekvésünkben, az ő adománya önmagában nem elegendő, ha nincs mögötte egy olyan közösség, amely a keresztyén értékrend szerint építi fel az életét, újítja meg azt, és mindezeket a sajátjának is vallja" - figyelmeztetett Kató Béla.A tavalyi kihagyás után két év értékelésére gyűlt össze csütörtökön az EREK közgyűlése a kolozsvári Farkas utcai templomban. Az eseményen, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett, aki a keresztyénekre háruló óriási felelősségről beszélt köszöntőjében.Az államtitkár közvetítette Magyarország további támogatási szándékát a kellő anyagi háttér biztosításáról ahhoz, hogy "az erdélyi reformátusok lelkiekben építkezhessenek". A magyar kormány idén újra jelentős támogatást nyújt az egyházkerületnek: közel egymilliárd forinttal segíti az EREK templomainak felújítását, rendbe tételét.