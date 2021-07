Winkler Gyula: Hunyad megyében a legfontosabb a közösségépítés

Közösségépítés, anyanyelvű oktatás, kultúra és hagyományőrzés, sikeres politikai képviselet – ezekre építi tevékenységét a következő két évben az RMDSZ Hunyad megyei szervezete, jelölte meg a prioritásokat szombaton Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki munkája folytatására kapott bizalmat a dévai magyar házban szervezett tisztújító megyei küldöttgyűlésen.



A Hunyad megyei küldöttgyűlés elfogadta az elnök és a megyei RMDSZ-es tisztségviselők beszámolóit, módosította a megyei működési szabályzatot, megválasztotta a kongresszusi küldötteket, akik Hunyad megyét képviselik az RMDSZ szeptemberi kongresszusán.„A közösségépítés a legfontosabb prioritásunk a következő két évben. A közvetlen kapcsolat újraépítése azért is fontos, mert népszámlálásra készülünk. Azért fogunk a következő hónapokban dolgozni, hogy minden Hunyad megyei magyar ember vállalja identitását, anyanyelvét. Fontos megerősíteni identitásvállalásukat, meggyőződésüket, hogy népszámláláskor is magyarnak vallják magukat” – emelte ki Winkler Gyula, megköszönve a küldöttek bizalmát.A küldöttgyűlés ügyvezető elnökről is szavazott,, aki jelenleg Hunyad megye alprefektusa is, folytathatja ügyvezető elnöki munkáját. „A nehézségek ellenére eredményes időszak volt az elmúlt három év, a koronavírusjárvány egész tevékenységünkre rányomta bélyegét. Reméljük, hogy a következő időszakban visszatér az élet a megszokott medrébe és mi hatékonyabban tudjuk tartani a kapcsolatot közösségünk tagjaival, bízunk benne, hogy sikeresen szervezzük meg szeptember végén a Hunyad Megyei Magyar Napokat” – hangsúlyozta Széll Lőrincz.A Hunyad megyei RMDSZ 15 helyi szervezetének 103 küldöttje volt hivatalos a szombati tisztújító gyűlésre, 99-en vettek részt, 92 érvényes szavazattal egyöntetűen szavaztak bizalmat Winkler Gyula megyei elnöknek és Széll Lőrincz megyei ügyvezető elnöknek, hogy folytassák munkájukat a szervezetélén.Az Ügyvezető Elnökség megbízottja,ifjúsági államtitkár a Szövetség kormányzati munkájáról is beszámolt, kiemelve annak fontosságát, hogy a szórványközösségek is részesüljenek a kormányzati szerepvállalás eredményeiből. A küldöttgyűlés házigazdájaként a résztvevőket köszöntötte, Déva alpolgármestere is, akit pár nappal korábban erősítették meg elnöki tisztségében a városi szervezet élén. (