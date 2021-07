Katolikus óvodát avattak Gyergyószentmiklóson, keresztény, magyar hívőket fognak nevelni

A felszegi Munkás Szent József-templom mellett található, a Kós Károly Általános iskola szervezeti kötelékében működtetett óvoda egy 32 millió forintos anyaországi támogatásból megújult, napközis foglalkozást és étkeztetést is lehetővé tevő, kibővített épületben kapott helyet.



Fotó: MTI/Miniszterelnökség.

A húsz gyermeknek korszerű nevelési és elhelyezési körülményeket biztosító oktatási intézménytgyulafehérvári római katolikus érsek szentelte fel.Az ünnepélyes szalagvágás után, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyar közmédiának nyilatkozva rámutatott: egy kis óvodai csoportnak is nagy szerepe van abban, hogy a városrészben megmaradjanak a fiatal családok, merjenek gyermeket vállalni, magyarságuk és hitük megtartására, továbbadására nevelni őket.Úgy értékelte: válaszolni kell azokra az elképesztő törekvésekre, amelyek manapság „a gyermekek életének megrontását, a teremtett világ természetességének átalakítását” célozzák. A magyar kormány egyrészt jogszabályokkal reagál erre, másrészt a támogatási politikával is küzd ellene, az egyházakkal és a Kárpát-medencében élő magyarság vezetőivel összefogva segíti a hit és a magyar kultúra továbbadásában kulcsszerepet játszó magyar óvodákat és tanintézményeket.” – jelentette ki az államtitkár.Soltész Miklós szerint a magyarság nem fogadhatja el, hogy nyugati politikusok és ideológusok „le akarják térdepeltetni”, és azt sem fogadhatja el, ha a nyelvétől, kultúrájától akarják megfosztani. Hozzátette: egy erős kormány a Kárpát-medencében élő magyarokat is meg tudja védeni, és a szomszédokkal is jobb viszonyt tud kialakítani.Az államtitkár szerint tíz év elteltével Magyarországnak ma már sokkal jobb a kapcsolata szomszédaival és ez annak is köszönhető, hogy a külhoni támogatások nemcsak az ott élő magyarokat gazdagítják, hanem rajtuk és befizetett adójukon keresztül, szakértelmük által a szomszéd államokat is.Soltész Miklós közölte: Gyergyószentmiklóson a város központi részén található Fogarasy Mihály Műszaki Líceumot is magyar állami támogatásból újítják fel. A magyar kormány korábban 80 millió forinttal segítette a tervek előkészítését és a legsürgősebb munkálatok elvégzését, a továbbiakban pedig több mint egymilliárd forintot fordít a térség szakoktatási központjának számító iskola épületegyüttesének felújítására. (