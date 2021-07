Óvások utáni eredmények: a képességvizsgázók 77 százaléka ért el 5-ös feletti átlagot

Közzétette vasárnap az oktatási minisztérium az országos képességfelmérő vizsga végleges eredményeit. A június 22-e és 25-e között tartott vizsgasorozat résztvevőinek mintegy 77 százaléka ért el 5-ös feletti átlagot, és 132 tanuló vizsgázott színtízesre.



Az Edupedu.ro azt írja , hogy az óvások után több mint 12.500 jegyet emeltek meg, és közel 6.000 dolgozat esetében pedig csökkent az elért osztályzat. Az 5-ös feletti jegyek átlaga 0,1%-kal emelkedett meg.Az óvások elbírálása utáni eredmények szerint a vizsgázók 76,90 százaléka (94.629 tanuló) ért el 5-ös feletti átlagot, ami 0,10 százalékkal (103 tanuló) több az előzetesen közölt 76,80 százaléknál. A színtízesre vizsgázott tanulók száma ugyanakkor 120-ról 132-re nőtt az újrajavítás után.Román nyelv és irodalomból 103.805 jelentkező (84 százalék) kapott legalább 5-öst, 482 dolgozatot 10-esre értékeltek (ez 10-zel több, mint óvások előtt volt).Matematikából 83.129 vizsgázó (67,40 százalék) kapott legalább 5-ös osztályzatot, közülük 1505 diák 10-est (+66).Anyanyelvből 7619 vizsgázó (95,9 százalék) kapott ötös feletti jegyet, közülük 123-an 10-est (a 10-es dolgozatok száma nem változott újrajavítás után).Idén országszerte 20.268 óvást nyújtottak be a vizsgázók az országos képességfelmérő első eredményeinek közzététele után. Tavalyhoz képest nőtt az óvások száma (2020-ban 15.275 óvást jegyeztek), az előző évekhez viszonyítva azonban csökkent: 2019-ben 21.509, 2018-ban 23.761 tanuló óvta meg a jegyét.A vizsgára feliratkozott 131.179 tanuló közül 123.122-en jelentek meg a tudásfelmérőn, ami 93,9%-os részvételi arányt jelent. Közülük 28.493-nak (23,10 százalék) lett 5-ösnél kisebb az átlaga. Öt tanulót csalási kísérlet miatt kizártak a vizsgáról.Július 5-e és 12-e között tartanak egy második szessziót, hogy esélyt adjanak a vizsgázásra azoknak a nyolcadik osztályt végzett tanulóknak is, akik az elsőn nem tudtak részt venni, akár azért, mert karanténban voltak, akár más, orvosi igazolással alátámasztott okból. Erre a szesszióra több mint 60-an iratkoztak fel - közölte a szaktárca.A képességfelmérőn szerzett jegyek átlaga 80 százalékos arányban számít bele a felvételijegybe, a fennmaradó 20 százalékot az 5-8. osztály tanulmányi átlaga adja.Nyitókép: Angelina Litvin on Unsplash