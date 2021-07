A hétvégén 14 esetben riasztották a hatóságokat Hargita megyében medvék miatt

Péntektől hétfő reggelig tizennégy esetben kérték a Hargita megyei csendőrök és rendőrök közbeavatkozását lakott területeken felbukkant medvék elkergetésére.



A csendőr-felügyelőség tájékoztatása értelmében a legtöbb ilyen jellegű bejelentés - tíz - pénteken érkezett, Tusnádfürdőről, Gyergyóalfaluból és Balánbányáról.Tusnádfürdőről nyolc riasztást kaptak a település utcáin kószáló medvékről. Valamennyi esetben csendőrökből és rendőrökből álló csapatok szálltak ki a helyszínre, és elkergették a nagyvadakat a lakott területekről. A Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzontról egy bejelentés érkezett, de mire a rendőrség kiért a helyszínre, a medve már nem volt ott. Balánbányán az egyik ház udvarán láttak medvét, ide is kiment a rendőrség és elkergette.A szombatról vasárnapra virradó éjszaka, kevéssel éjfél után Tusnádfürdőről érkezett a riasztás, miszerint medvét láttak az egyik panzió kertjében. Mire a csendőrség kiért, a nagyvad már nem volt ott. Vasárnap este Tusnádfürdő központjából kellett elkergetniük egy medvét a csendőröknek, és szintén vasárnap este, illetve hétfő reggel Marosfőről is érkezett két bejelentés. Mindkét esetben háztáji gazdaságba hatolt be a medvék, anyagi károkat okozva.A tájékoztatásból az is kiderül, hogy az idei év első hat hónapjában 168 olyan bejelentés érkezett a megyei csendőrséghez, amelyben medvék jelenlétét jelezték lakott térségek környékén.A csendőrök ismét felhívják az emberek figyelmét, hogy ilyen helyzetekben azonnal hívják a 112-es egységes segélyhívószámot, ne próbálják maguk elkergetni az állatot, ne etessék, és ne közelítsék meg video- vagy fényképkészítés céljából.