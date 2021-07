Velencei Bizottság: fel kell osztani a SIIJ-t, de attól még nem kellene szuperimmunitást kapjanak a bírók és ügyészek

A Velencei Bizottság egy szombaton elfogadott ajánlásában arra tesz javasaltaot, hogy a román hatóságok oszlassák fel az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges visszaéléseket kivizsgáló ügyészi osztályt, amelyet még a PSD hozott létre az előző kormányzati ciklusban.



A velencei Bizottság közleményében üdvözli a román hatóságok igazságügyben való reformszándékát, hogy visszaadják a DIICOT és a DNA ügyészeinek jogköreinek szabadságot, és úgy tartják, hogy ennek első és sürgős lépése a SIIJ feloszlatása lenne.A Bizottság azonban azt is megjegyzi, hogy az erről szóló törvényhez a képviselőházban tett módosító javaslatok rengeteget kérdőjelet vetnek fel, így ezek teljes elvetését javasolja. Azt is javasolják tovább, hogy a hatóságok ne álljanak meg a SIIJ feloszlatásánál, hanem eszközöljenek ennél szélesebb körű reformokat.Március 29-én Stelian Ion igazságügyi miniszter kérte ki a bizottság álláspontját az itthon nagy belpolitikai vitákat okozó kérdésben.Márciusban a képviselőház elfogadta a feloszlatásról szóló törvényt, amelyhez kisebbségi képviselők több módosítót nyújtottak be, egy például arról szólt, hogy a magisztrátusokat kizárólag a Legfelsőbb Bírói Tanács engedélyével lehessen bíróság elé citálni.Ez ellen két jogászegyesület is hevesen tiltakozott, mondván, az eljárás megkezdésének CSM-engedélyhez való kötése megengedhetetlen privilégiumokat nyújtana a bírák és ügyészek számára, majdhogynem szuperimmunitást kapnának, és a lépés a jogállamiságot gyengítené. (via G4Media