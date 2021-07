Orban panaszkodik, hogy nem látott még senkit az USR-ből keresztet vetni

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt jelenlegi elnöke (aki ezért az elnökségért Florin Cîțu miniszterelnökkel van versenyben) vasárnap azt nyilatkozta, hogy a liberális pártnak a románok hagyományos értékeit kellene támogatnia, olyanokat, mint a család és az egyház, valamint a pártnak közelebb kellene kerülnie a román falvak népéhez. Orban odaszúrt egyet (bár nem név szerint emlegetve) a koalíciós partner USR PLUS-nak is, mondván, "olyanok, mintha nem is ebben az országban születtek volna". "Sosem láttam őket a hagyományos román szimbólumokkal, arról nem is beszélve, hogy a Bibliára esküdni, vagy keresztet vetni sem láttam egyiküket sem" - mondta az elnök.



Orban a PNL Bákó megyei tisztújító gyűlésén osztotta meg a fentiekről szóló gondolatait, hozzátéve, hogy a "PNL másféle párt, amely a román nép rostjaiból nőtt ki".Orban szerint ugyanakkor a PNL feladata a hagyományos értékek, a család és az egyház és a román falu támogatása, mert a PNL-nek "nem szabad elfelednie a múltját"."Olyan párt kell lennünk, amely erős szálakkal kötődik az egyházhoz, amely a keresztény morált teszi meg a közmorál alapjának" - mondta, felidézve azt is, hogy ez Brătianu egykori miniszterelnök pártja, ő pedig a saját karrierjét tette kockára azért. hogy az ország érdekeit védje a külpolitikában.