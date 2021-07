Hat személy ellen emel vádat a DNA a vízügyi mérnöknek alkalmazott pincérnő ügyében

Hétfőn a Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette, hogy hat személy ellen indult bűnvádi eljárás abban az ügyben, amelyet tavaly a Recorder tárt fel, és amelynek legfelháborítóbb részlete az volt, hogy egy vízügyi, árvízvédelmi pozícióba egy pincérnőt vettek fel dolgozni



A hat személy ellen a vád hivatali visszaélés, ebben való bűnrészesség és jogtalan előnyszerzés. Az ügy elsőrendű vádlottjai Iancu Simona Elene (a szóban forgó pincérnőből lett vízügyi mérnök) és Stelian Mețler lettek, mindketten úgy lettek alkalmazva vízügyi hatóságokhoz, hogy előbb rövid időre Moldovița község polgármesteri hivatalánál alkalmazták, majd innen áthelyezték őket a jászvásári és bákói vízügyi hatóságokhoz.A DNA szerint bűnrészes a Prut-Barlád Vízgyűjtő Területi Adminisztrációs Hivatalának igazgatója, Avram Petru is, akinek tudtával az áthelyezés megtörtént, és aki azt is tudta, hogy az új munkaerőnek nincs meg a pozíció betöltéséhez szükséges képzettsége.rajtuk kívül bíróság előtt kell felelnie Vatra Moldovița község polgármesterének, és más személyeknek is.