MozaiQ: egy romániai magyar transz nőt zaklatott a kolozsvári reptéri hatóság

Az LMBTQIA+ emberek jogait védő MozaiQ Egyesület közleménye szerint zaklattak egy transz nőt a kolozsvári Avram Iancu Repülőtér vám- és határrendészeti dolgozói - írja a közleményére hivatkozva a g4media.



Az egyesület beszámol arról, hogy a repülőtér dolgozói nyilvánosan megaláztak és megfosztottak szabadságától egy transz nőt június 15-én, anélkül, hogy bármiféle magyarázatot adtak volna. Mint írják, egy román állampolgársággal rendelkező, de külföldön élő transz nő megpróbált belépni az ország területére, hogy megtegye a szükséges lépéseket a személyazonosságát igazoló okmányok kicserélésére.A MozaiQ szerint a repülőtér két, útleveleket ellenőrző dolgozója erőszakosan megalázta a nőt, azt kiabálták neki:Később pedig a rendőrség bezárta a szomszédos szobába, anélkül, hogy bármiféle magyarázattal szolgált volna ennek szükségességére. Az egyesület szerint 2017-ben is történt egy hasonló eset a kolozsvári reptéren, akkor 2 órára őrizetbe vettek egy személyt, mert az útlevélben szereplő neve nem felelt meg a nemi önkifejezésének."Ez a visszaélések annál is súlyosabbak, mert az érintett nem beszélt románul. A magyar nemzetiségű áldozat az édesanyjával együtt már több éve elhagyta Romániát. További két a zaklatással kapcsolatos súlyosbító szempontot hangsúlyozunk az idei június 15-i és a 2017 augusztusi esetekkel kapcsolatban: a bemutatott útlevélben szereplő fényképe megfelelt a nemi önkifejezésnek, és a hatóságoknak a spanyolországi személyazonosító okmányokat mutattak" - írják.Megszólaltatják az áldozat édesanyját is, aki szerint a lányát rendkívül megalázták. Állítása szerint ez nem kivételes eset, Romániában transznemű emberek százaival, ezreivel szemben ez a bevett minden olyan interakcióban, amikor be kell mutassák az okmányaikat.A MozaiQ Egyesület állítása szerint, Romániában a transzneműek folyamatosan megkülönböztetéssel szembesülnek: a hatóságokkal való kapcsolattól kezdve a nemi identitás jogi elismeréséig, az orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférésig vagy a munkaerő-piaci integrációig. Ugyanakkor felszólítják a reptéri hatóságot, hogy tisztázza az esetet.A kolozsvári repülőtér egyelőre még nem reagált az állításokra.