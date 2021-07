Johannis előkapta a „Művelt Románia” programot, elvileg most már jön az oktatási reform

Kedden Klaus Johannis elnök a parlament vezetőségével és a két ház oktatási bizottságainak tagjaival, szerdán pedig a szociális partnerekkel, civil szervezetekkel és az oktatási szakemberekkel folytat megbeszélést a Művelt Románia projektről, amelyet még 2016-ban hirdetett meg, de azóta nem sok előrelépés történt az ügyben.



A megbeszélést követőenRMDSZ-elnök azt mondta: "az oktatásnak megfelelően rugalmasnak kell lennie, kell tudnia alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz, mert a mostani rendszer még a huszadik század öröksége"."Az oktatási rendszer reformjáról, a stratégia alapelveiről beszéltünk azon a találkozón, amelyet Klaus Johannis államfő hívott össze hétfő délutánra. Az oktatásnak megfelelően rugalmasnak kell lennie, kell tudnia alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz, mert a mostani rendszer még a huszadik század öröksége. Fontos téma volt még a szakoktatás, amelynek vissza kell adni a presztízsét. Úgy tudjuk ezt elérni, ha a munkaerőpiac elvárásaihoz alakítjuk a szakoktatást" - olvasható Kelemen Hunor beszámolójában a Facebook-oldalán.Klaus Johannis államfő hétfő este kezdte meg a tárgyalásokat a politikai szféra és a szociális partnerek képviselőivel a Művelt Románia projekt gyakorlatba ültetéséről."A programot a következő napokban teljes egészében bemutatjuk. A mai nap jó híre: a Művelt Románia valósággá válik" - mondtaa megbeszélés után a sajtónak.A kormányfőhelyettes kifejtette, a projektet egyaránt támogatja a parlament és a kormány, hisz ezáltal valósulhat meg a tanügyi reform. Az USR PLUS támogatja a tanfelügyelőségek átszervezését oly módon, hogy azok az oktatás minőségét ellenőrző struktúrákká alakuljanak át, a kinevezések pedig a helyi közigazgatás hatáskörébe kerüljenek.Az USR PLUS társelnöke,emlékeztetett, hogy az országos helyreállítási tervben 4 milliárd euró van előirányozva az oktatásra. Az ágazat finanszírozásához azonban folyamatosságra van szükség, és ez az állami költségvetés révén lehetséges.Cioloş egyetértett abban, hogy a megyei tanfelügyelőségeket át kell szervezni, a szakképzési rendszert pedig úgy kell kialakítani, hogy a fiatalok számára lehetőség nyíljon átkerülni a szakképzési rendszerből a klasszikus oktatási rendszerbe, amennyiben igényt tartanak rá. 'Ezek a dolgok jól elő vannak már készítve' - tette hozzá az USR PLUS társelnöke.Első lépésbenminiszterelnökkel,tanügyminiszterrel, valamint a koalíció vezetőivel -PNL-elnökkel,ésUSR PLUS társelnökökkel és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel - tárgyalt az államfő.