Gyökeresen át akarja alakítani az érettségit és az elemi oktatást a kormánykoalíció

Gyökeresen meg fog változni az érettségi rendszer a Klaus Johannis államfő által indított Művelt Románia nevű program keretében hozott reformokat követően - jelentette be Ligia Deca elnöki tanácsos.



A tervek szerint megkönnyítenék a szakoktatás és az elméleti oktatás közötti eljárást: ha például egy diák, aki autószerelői képzést kap, szeretne mégis elméleti oktatásban részt venni, mindössze egy különbözeti vizsgát kellene letegyen ehhez.

A tervek szerint országosan egységes lenne az érettségi

is, amely gyökeresen átalakulna, interdiszciplináris teszteket kellene megoldani, amelyek a PISA kompetenciamodell alapján lennének összeállítva,Az új típusú érettségi nem fog beleszámítani az egyetemi felvételibe.A Művelt Románia törvénycsomagját már a jövő héten, memorandummal készül elfogadni a kormány, Deca arról beszélt, hogy a kormánykoalíció azt szeretné, hogy a reformokat két éven belül végrehajtsák.A tanácsos arról is beszélt, hogy az elemi oktatás is gyökeresen át fog alakulni, legalábbis abban az értelemben, hogy a diákok 1-4 osztályban minden év végén lesz képességfelmérő teszt. Hangsúlyozta, hogy ezek nem fogják helyettesíteni a már meglevő, második, negyedik és hatodik osztályban kötelező országos felméréseket, hanem a diákok készségeit fogják mérni, és a diákok kiértékelésében, a kulcskompetenciák felmérésében, és a készségfejlesztésben iskolai tanácsadók fognak segíteni a diákoknak. Az erre vonatkozó dokumentumot itt lehet elolvasni . (via edupedu.ro