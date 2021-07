A Kovászna megyei Közüzemek Rt. arra kéri a lakosokat: a szemetet a kukába dobják és ne a wc-be

A Kovászna megyei szolgáltató, a Közüzemek Rt. elejét venné az átemelő szivattyúk tönkretételének és megoldást keresnek a szennyvízzel érkező, azonban nem odaillő anyagok kiszűrésére.



„Ha olyasmi kerül a szennyvízhálózatba, ami nem folyékony, az mindig baj: a pumpák nem képesek a hulladékot eltávolítani, ilyenkor folyamatosan dolgoznak, eldugulnak, elromlanak. A fogyasztó ebből rendszerint annyit vesz észre, hogy a kanálisból ömlik a szennyvíz, a kollégáink pedig lapátolnak, dugaszolnak, de arra is volt példa, hogy az aszfaltot is fel kellett törni, mert valakik olyasmit dobtak a kanalizálásba,

amiről egy kisgyerek is tudja, hogy a szemétkukában a helye

” – fogalmazott, a Közüzemek Rt. igazgatója.Mi került az elmúlt hónapok során elő a kanálisból?üzemeltetési vezető a zsáknyi narancs, pelenka és más tisztasági termékek, csipkebugyi, a hordónyi savanyúkáposzta mellett más cifra példákat is tud:„Volt olyan esetünk is, hogy

nagyméretű tál került a kanálisba, el sem tudom képzelni, hogy azt hogy dobták oda bele

. Ha kevés ételmaradék, pár szem rizs, ilyesmi belefolyik, az nem baj. Kézdivásárhelyen van erre okos megoldás: ott henger alakú szűrők fogják fel az ilyen hulladékokat, amelyek kiemelhetők, tisztíthatók. Az a baj, hogy például Uzonban nem tudunk hasonlókat felszerelni, egyszerűen nincsen elég hely. Visoznt erre is van más megoldás: uniós alapokból akarunk oda olyan késes szecskálót telepíteni, amely megoldást ad az ilyen gondokra”.Arra a kérdésre, hogy mi történik abban az esetben, ha ez a megoldás sem segít, Butyka Elemér elmondta: az ilyen berendezés könnyebben takarítható, mint a pumpák, amelyeket csak eltávolítva, szétszedve lehet egy-egy hasonló esetben szervizelni.Az átemelőállomásoknál azonban nem csak az ilyen jellegű hulladékok okoznak gondot: problémát jelenthet a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék is: ez gyakran nagy mennyiségű homokot is hoz magával, amit csak átmosással, vagy ennél is macerásabb módszerrel lehet eltávolítani.Kozsokár Attila rámutatott:

a szennyvízrendszer nem rendeltetésszerű használatával a fogyasztók javarészt önmaguknak okoznak problémát,

hiszen rendszerint ahhoz a helyhez közel keletkezik a probléma.

A cég arra kéri a fogyasztókat, hogy a hulladékokat dobják a kukába és ne a wc-be, hiszen ez mindenkinek jobb így