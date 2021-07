Gheorghiță: nem igaz, hogy az oltás miatt romlana a nemzőképesség

Teljességgel hamisak azok az állítások, melyek szerint a nemzőképességet vagy termékenységet befolyásolnák a COVID-19 elleni vakcinák - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă, a lakosság beoltásáért felelős országos bizottság (CNCAV) vezetője.



Gheorghiţă elmagyarázta, a hamis információk onnan származhatnak, hogy némi hasonlóság van a tüskefehérje és egy másik fehérje, a szincitidin-1 szerkezete között. Utóbbi a méhlepény érésében és fejlődésében játszik szerepet. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a két fehérje között nagyon kevés a hasonlóság. "Felvetődött, hogy a tüskefehérjével szembeni antitestek keresztreakcióba lépnének ezzel a fehérjével is, amely a placenta érésében játszik szerepet, és termékenységi problémákat okozna. Ez egyáltalán nem így történik" - magyarázta az orvos a Victoria palotában tartott sajtótájékoztatóján.Mint elmondta, minden eddigi kutatás arra utal, hogy a COVID-19-ből kigyógyult személyek esetében - akiknél ugyanúgy kialakultak a tüskefehérje elleni antitestek, mint a beoltottaknál - semmi nem utalt arra, hogy csökkent volna a termékenységük. A legutóbb közzétett tanulmányok pedig azt bizonyítják, hogy az oltás nem befolyásolja a férfi nemzőképességet. "Alapvetően az ondófolyadék bizonyos paramétereit vizsgálták, és ezek nem változtak a korábbi állapothoz képest, körülbelül két-három héttel a második adag oltás után" - tájékoztatott Valeriu Gheorghiţă.A CNCAV vezetője cáfolta azokat a híreket is, amelyek szerint az oltás után a tüskefehérje a vérben keringene, és súlyos hatásokat okozna az immunizált személyek szervezetében.A COVID-19 elleni oltást követően ugyanis a tüskefehérje nagy része azon a helyen található, ahova az oltást beadták. 'Ezért hívják tüskefehérjének, mert lényegében egy kampó rögzíti az izomsejtmembránhoz a beadás helyén. Az első adag beadása után végzett vizsgálatok kimutatták, hogy az oltást követő kettő-négy napban rendkívül kis mennyiségű tüskefehérje kering, és ez a tüskefehérje eltűnik a SARS-CoV-2 elleni antitestek megjelenésével' - magyarázta az orvos, hozzátéve, hogy a második dózis beadása után már a megszokott antigén teszteknél ezerszer érzékenyebb tesztek sem mutattak ki a szervezetben keringő tüskefehérjét."Tehát hamis az az elképzelés, hogy az oltás után a tüskefehérje kering a vérben, és súlyos károsodást okoz. Ilyesmi nem fordul elő" - hangsúlyozta Valeriu Gheorghiţă.Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy az oltásra jogosult, 12 évnél idősebb lakosság körében körülbelül 28%-os az átoltottság.A lakosság átoltottsága tekintetében Bukarest vezeti a rangsort 45,9%-kal, majd Kolozs megye következik 42,6%-kal, Szeben megye 36,18%-kal, Brassó megye 33,8%-kal és Temes megye 33%-kal.9 megyében 30% feletti, 25 megyében 20% és 30% közötti, és 8 megyében 20% alatti az átoltottsági arány - sorolta a katonaorvos.A 12-15 éves korosztályban 20.078 tizenévest oltottak be legalább egy adaggal, ami azt jelenti, hogy ebben a korosztályban az oltási lefedettség 2,4%-os.A 16-19 éves korosztályban ez az arány 15,9%-os, ami abszolút értékben körülbelül 130.478, legalább egy adaggal immunizált fiatalt jelent - mondta a katonaorvos.