Már a pataréti szeméttelep mellől is kilakoltatna romákat a városháza, 81 szervezet tiltakozik!

81 szervezet és több száz magánszemély kéri a kolozsvári városházát, hogy állítsa le azt a kilakoltatási procedúrát, amely több olyan roma családot vesz célba, amelyek a pataréti szeméttelep melletti konténerházakban élnek 2010 óta.



A szervezetek emlékeztetnek rá, hogy a most kilakoltatandó családok akkor kerültek egy toxikus környezetbe, amikor 2010 januárjában a városháza kilakoltatta őket a Karjala (Coastei) utcai lakásukból. Négy fiatal családról van szó, akik kisgyerekekkel költöztek a szeméttelep mellé. "Miután tíz évig ott éltek ezek a gyerekek a szüleikkel, mivel nem volt más választásuk, most már a szemét mellett sincs joguk élni? A városháza üresen akarja tartani a moduláris lakásokat? Így állnak bosszút, hogy az EJEB-hez fordultak a kilakoltatásuk miatt? Polgármester úr, hol vannak a beígért szociális lakások? Igazságot akarunk és a kérjük, hogy közpénzekből szociális lakások építésére is fordítsanak, hogy az mindenki számára megfelelő árban legyen elérhető. Elég volt a kilakoltatásokból, a szegregációból, stigmatizációból és az intézményes rasszizmusból" - írják.A 81 szervezte kér mindenkit, hogy helyezzenek nyomást a városházára, hogy álljanak el a kilakoltatásoktól.A Căși Sociale Acum! szervezet szerint a polgármesteri hivatal négy olyan családra aggatta rá, hogy "jogsértő módon foglaltak lakást", akiknek nem volt más lehetőségük, így beköltöztek az üresen álló lakásokba. Most a polgármesteri hivatal pénzt kér tőlük, mert nem használhatta a területet, plusz ki is akarja őket lakoltatni onnan.Az egyik családot június 30-án értesítették, hogy nyolc napjuk van elhagyni a lakást, különben erőszakkal fogják őket kilakoltatni. Ugyanakkor arra is felszólították őket, hogy fizessenek 3000 lej kárpótlást. A szervezet szerint hasonló helyzetben van a másik három család is.A lakhatási jogokat promováló szervezet emlékeztet rá, hogy a városháza a rendszeressé váló kilakoltatások mellett nem nyújt megoldást a bajban levő családok problémáira, például 2014 és 2020 között egyetlen szociális lakás sem épült. Azok a családok, akiket most ki szeretne lakoltatni a városháza, annak nyomán kerültek a moduláris házakba, hogy egy civil szervezet, norvég alapból származó forrásokból kiköltöztette a pataréti kolónia egy részét a szeméttelep mellől.