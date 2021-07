Koronavírus: 60 új fertőzöttet találtak, 77 személy hunyt el, de csak 2 az elmúlt 24 órában

A legutóbbi tájékoztatás óta 60 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 26 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1 081 090-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. 1 045 351 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 8 429 482 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 1 534 646 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 14 304 RT-PCR tesztet végeztek el (7786-ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6518-at pedig kérésre), és 12 162 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az elmúlt 24 órában összesen 77, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint a 77 személy közül 75 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Ezzel 34 098-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A 77 elhalálozott közül 40 férfi, 37 nő. Őket Argeş, Arad, Kolozs, Iaşi, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova megyei és bukaresti kórházakban kezelték.A regisztrált 77 halott közül egy a 10 és 19 év közötti, egy a 30 és 39 év közötti, kettő a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, nyolc 50 és 59 év közötti, tizenkilenc 60 és 69 év közötti, huszonkilenc 70 és 79 év közötti volt, tizenhét beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.Hetvennégyen közülük más betegségben is szenvedtek.