Népszavazást szeretne az RMDSZ a vásárhelyi kombinát ügyében

Aggasztónak és megdöbbentőnek tartja a szerda éjszaka történteket Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.



A politikus a közösségi médiában jelentette be, hogy a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumtól kérték egy szakmai bizottság létrehozását az ügy kivizsgálására."Az Európai Unió környezetvédelmi biztosához,hoz és az EU petíciós bizottsághoz is jelentéssel fordulunk az üggyel kapcsolatban.Jelentést teszünk a helyzetről, és kérjük az Európai Unió állásfoglalását egy ilyen nagy horderejű, az itt élők biztonságát veszélyeztető, környezetvédelmi kockázatot is jelentő kérdést illetően. Szorgalmazzuk továbbá egy uniós bizottság létrehozását, amely alaposan kivizsgálná a hasonló eseteket" - írja Péter.Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy az RMDSZ Maros megyei- és marosvásárhelyi szervezete támogatja egy helyi népszavazás kiírását, hogy a lakosság álláspontját, véleményét figyelembe-véve, lehessen meghozni a további döntéseket. (hírszerk.)