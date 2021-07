Népszavazást kezdeményez Marosvásárhely polgármestere az Azomureș vegyipari üzem sorsáról

Helyi népszavazást kezdeményez Marosvásárhely polgármestere a város határában található Azomureș vegyipari üzem sorsáról. Soós Zoltán ezt szerdán jelentette be, miután a környezetszennyező és közveszélyes üzemben hajnalban robbanás történt, majd tűz ütött ki.



A balesetről közösségi oldalakra feltöltött felvételeken látszik, hogy a lángok többemeletnyi magasságba csaptak fel, a robbanás döreje pedig a város távoli kerületeiben és a környező falvakban is felébresztette az embereket. A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség reggel bejelentette, hogy két órán belül sikerült eloltani a tüzet, és veszélyes anyag nem került a levegőbe. Az ammóniagyártó berendezés újraindításakor történt baleset következtében az üzem egyik alkalmazottja végtagtörést szenvedett, más sérülés nem történt.A város tavaly megválasztott polgármestere a helyszínen tett látogatásáról beszámolva közölte: az Azomureș vezetői nem tudták garantálni, hogy hasonló esemény nem fog többé bekövetkezni. Soós Zoltán közölte, a helyi képviselő-testület támogatásával népszavazást is kezdeményez arról, hogy mi legyen a város stratégiája az Azomuressel kapcsolatban, azt azonban nem részletezte, hogy milyen rendezési tervhez kér választói felhatalmazást.Kezdeményezését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezetének elnöki tisztségét betöltő, a Maros megyei tanács elnöke támogatásáról biztosította. Péter Ferenc aggasztónak és megdöbbentőnek nevezte a vegyipari üzemnél történteket, amelyről az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosát és az EU petíciós bizottságát is tájékoztatják., a bukaresti kormány környezetvédelmi minisztere bejelentette: a környezetvédelmi őrség, a kazánfelügyelet és a katasztrófavédelem szakemberei ellenőrizni fogják az ország valamennyi vegyi üzemét a potenciális veszélyforrások feltérképezése és a hatályos előírások betartásának ellenőrzése érdekében, hiszen az Azomureșnél történt robbanás egy héten belül már a harmadik tűzeset.Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezete szerdai közleményében a várost és környékét évtizedek óta mérgező és rettegésben tartó "időzített bombának" nevezte az Azomureșt, amelyet mielőbb "hatástalanítani" kell. A párt ezért aláírásgyűjtést hirdetett a vegyi üzem bezárásáért.Az 1962-ben épült, 2012 óta a svájci Ameropa csoport tulajdonában lévő Azomureș Románia legnagyobb műtrágyaüzeme. Az 1100 alkalmazottat foglalkoztató üzem működése évek óta éles vita tárgya Marosvásárhelyen, ugyanis gyakran okoz környezetszennyezést a kibocsátott ammóniával, amit a vállalat szerint minimálisra csökkentettek a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően.Az üzem környezetszennyező voltát a román törvényhozás is elismerte, amikor egy tavaly kihirdetett törvénymódosítással Marosvásárhelyt is felvette azon szennyezett levegőjű települések listájára, amelyek lakói az elszenvedett egészségkárosodás miatt két évvel korábban mehetnek nyugdíjba.Az Azomureș által gyártott ammónium-nitrát az egyik legelterjedtebb műtrágya. A vegyület nem különösebben tűzveszélyes, de 200 fok feletti hőmérsékleten felbomlik, és robbanásveszélyes gázokat fejleszt. 2004-ben 16 ember meghalt és hét megsérült a dél-romániai Mihailesti-en, amikor egy ammónium-nitrátot szállító teherautó közúti balesete és kigyulladása nyomán a rakomány felrobbant. Ugyanabban az évben egy észak-koreai vasútállomáson történt műtrágyarobbanásban 150 ember vesztette életét. (MTI)