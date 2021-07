Gheorghiță: nem az a kérdés, hogy lesz-e negyedik hullám, hanem, hogy mikor és mekkora

Valeriu Gheorghiță az oltáskampány koordinátora szerint nem az a kérdés Romániában, hogy lesz-e negyedik hulláma a koronavírusnak, hanem, hogy mikor, és mennyire súlyos.



"Világos, hogy az átoltottsági arány növelése nélkül nagyon nehéz lesz elkerülni, hogy ne nőjenek az esetszámok is" - mondta a Digi24 csatorna egy műsorában az orvos.Gheorghiță figyelmeztetett rá, hogy a koronavírussal elhunyt betegek 99%-a nem kapott oltást, ez is jól mutatja, miért is kellene mindenkinek élni az oltás lehetőségével. Arról is beszélt, hogy a vírus Delta-variánsától is csak az oltás véd meg."Egy beteg, aki ezzel fertőződött meg, 6-7 másik embert is meg tud fertőzni. Az adatok azt mutatják, hogy sok országban már a Delta-variáns lett mára a domináns" - ecsetelte.A szakértők úgy becsülik, hogy Romániában is a Delta-variáns lesz a meghatározó augusztus végére. Az oltást koordináló bizottság szerdán jelentette be, hogy két új elhalálozás is ennek köszönhető.