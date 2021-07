Mindössze 30 új koronavírusos beteget találtak az elmúlt 24 órában

A legutóbbi tájékoztatás óta 30 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 25 863 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1 081 120-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. 1 045 351 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 8 441 733 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 1 548 258 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 12 251 RT-PCR tesztet végeztek el (6763-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 5488-at pedig kérésre), és 13.612 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 15 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztjeAz elmúlt 24 órában összesen 70, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint a 70 személy közül 67 korábban hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Ezzel 34 168-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A 70 elhalálozott közül 50 férfi, 20 nő. Őket Argeş, Brassó, Botoşani, Kolozs, Giurgiu, Hunyad, Iaşi, Maros megyei és bukaresti kórházakban kezelték.Három személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, kettő 50 és 59 év közötti, huszonkettő 60 és 69 év közötti, harmincegy 70 és 79 év közötti volt, tizenkét beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.Hatvanheten közülük más betegségben is szenvedtek.358 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 57 szorul intenzív terápiás ellátásra.Románia területén 1963 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 668 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 21 503 személy van házi, 39 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből és Kolozs megyéből (6-6) jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet.Bákó, Beszterce-Naszód, Krassó-Szörény, Dolj, Galac, Ilfov és Maros megyében 1-1 új megbetegedést regisztráltak, 27 megyében egyetlen új esetet sem jegyeztek.Minden megye és a főváros is zöld zónás, lakosságarányosan Prahova megyében a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 0,10 ezrelék.Az elmúlt 24 órában országszerte 30 koronavírus-fertőzéses esetet igazoltak.