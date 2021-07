Boc: nem akarunk senkit kitelepíteni Patarétről

Emil Boc polgármester azt mondta egy helyi rádióműsorban, nem akarnak senkit kitelepíteni Pataréten, mindössze annyi történt, hogy a városháza kiküldött értesítéseket, amelyben néhány család figyelmét felhívta arra, hogy lakbérhátralékuk van.



"Legyen világos: nem lesz semmiféle kilakoltatás" - mondta a polgármester. Boc kifejtette, hogy szomszédok panaszkodtak az illető helyen, mondván, van aki illegálisan költözött be melléjük.Boc azt is elmondta, hogy a polgármesteri hivatal jogi eljárást indított a lakbértartozás megszerzésére, ezt muszáj volt, hiszen amennyiben nem tennék, a számvevőszék kéri számon rajtuk. A kilakoltatáshoz azonban más jogi lépéseket kellene tenni, ezek pedig nem történtek meg.Szerdán mi is megírtuk , hogy több mint nyolcvan szervezet és több száz magánszemély kérte a polgármestert, állítsa le a kilakoltatásokat, miután állítólag több család is felszólítást kapott bírósági végzéssel, hogy hagyják el azokat a házakat, ahová illegálisan költöztek.A civilek kifogásolták, hogy miután a Karjala (Coastei) utcából 2010-ben kitelepítették a romákat, innen is tovább akarja őket űzni a városháza.Boc nyilatkozatára válaszul Vince Enikő kolozsvári egyetemi tanár és lakhatási aktivista közzétette azt a végrehajtói végzést, amelyet az egyik említett család kapott. Ebből úgy tűnik, a polgármester a levegőbe beszél, és igenis szó van kilakoltatásról: